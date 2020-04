Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les trois trilogies Star Warsarrivent enfin à sa fin, et avec la sortie de The Rise of Skywalker, il n'y a pas de meilleur moment pour reregarder toute la série et peut-être la présenter à vos enfants.

Il y a quelques façons traditionnelles de revisiter la saga. Vous pouvez regarder par sortie théâtrale ou par ordre chronologique. Il y a aussi un « ordre de machette » moins connu, qui amène une machette à The Phantom Menace en la coupant de votre rewatch.

Il y a des avantages et des inconvénients à tous les ordres différents. Bien que l'ordre chronologique soit le choix évident, certains soutiennent que ce n'est pas aussi agréable, simplement parce que vous commencez avec The Phantom Menace, qui est probablement notre film le moins favori du groupe. Regarder chronologiquement gâche également la plus grande torsion de la série en révélant prématurément l'identité du père de Luke, un moment emblématique de Star Wars.

Regarder les films par leur sortie en salle a également des points insatisfaisants. Bien sûr, la surprise « Je suis ton père » reste intacte, mais le scénario est brouillé. Vous sauterez entre les épisodes IV-VI (la trilogie originale sortie entre 1977 et 1983), puis les épisodes I-III (la trilogie préquel sortie entre 1999 et 2005) et enfin les épisodes VII-IX (la trilogie suite sortie entre 2015 et 2019).

Et puis il y a les nouveaux films Anthology - Rogue One (2016) et Solo : A Star Wars Story (2018). Celles-ci ont lieu entre les originaux et les préquels mais ont été libérées lors de la trilogie de la suite. Vous pouvez voir comment tout cela devient rapidement un gâchis, c'est pourquoi nous créons l'ordre parfait qui résout la plupart de ces problèmes. Voici le guide ultime de Pocket-Lint pour regarder les trilogies Star Wars.

Un coup d'œil, une version sans spoiler-free de ce guide est en bas, ainsi que des listes rapides pour les autres commandes - chronologiques, théâtrales, et Machete, Rinster, et la saga complète - au cas où vous voulez les explorer aussi.

NOTE : Il y a des spoilers ci-dessous.

Alors que techniquement le sixième film, chronologiquement, A New Hope vaut la peine de regarder d'abord purement parce que c'est le début de tout. C'est aussi le seul film Star Wars qui traite les spectateurs comme s'ils n'avaient jamais regardé la saga auparavant. Alors, commencez avec Luke rencontrant Obi-Wan, obtenant un sabre laser, et apprenant sur la Force et Dark Vador avant qu'il ne parte pour sauver la princesse Leia et détruire l'Étoile de la Mort.

Premier des nouveaux films « Anthology », Rogue One est rempli d'histoire A New Hope. Elle suit la fille du créateur de l'Étoile de la mort, Jyn Erso, alors qu'elle est libérée par l'Alliance rebelle et chargée de trouver les plans qui conduisent à la destruction de l'arme ultime. Oui, ça se termine là où commence un nouvel espoir, mais parce qu'il dépend tellement de vous connaître déjà un nouvel espoir, nous pensons qu'il est préférable de les regarder à l'envers. Vous apprendrez qui a créé l'Étoile de la Mort, pourquoi elle est si facilement détruite, et vous rencontrerez les nombreux Bothans qui sont morts pour voler les plans de l'Étoile de la Mort.

Empire Strikes Back est largement considéré comme l'une des plus grandes suites de tous les temps. Après la bataille initiale sur la planète gelée Hoth, Luke commence son entraînement Jedi avec Yoda, tandis que Han Solo et la princesse Leia se dirigent vers Cloud City pour rencontrer le vieil ami de Han Lando Calrissian. Mais Han et Leia sont trahis puis utilisés comme appât par Vader pour attirer Luke. Tout se termine par une confrontation entre Vader et Luke et se termine par une torsion.

Et, juste comme ça, nous passons de l'un des versements les plus aimés de tous les temps aux plus détestés. Ce film suit Obi-Wan Kenobi et son maître Qui-Gon Jinn alors qu'ils tentent de protéger la reine de Naboo et tombent sur un jeune esclave nommé Anakin Skywalker. Vous êtes aussi obligé de vous asseoir pendant deux heures de Jar-Jar Binks et de faire des négociations au Sénat galactique. Donc, si vous avez déjà vu ce film, sautez-le lors de votre prochaine rewatch. Bien qu'il fournisse quelques détails importants pour un autre film préquel, et il a un grand duel sabre laser.

Alors que les films jusqu'à présent ont montré Dark Vader comme le méchant ultime, Attaque des Clones commence à nous montrer la route qui l'a conduit au côté obscur, avec la mort de sa mère aux mains des Raiders Tuskan. Nous voyons aussi son amour croissant avec la reine Padme Amidala. Pendant ce temps, Obi-Wan Kenobi trébuche sur une armée de clones en cours de construction pour la République qui constituera la fondation des Stormtroopers de l'Empire.

Le film final de la trilogie préquelle montre le cœur d'Anakin devient noir. Tout en entendant parler de la grossesse de sa femme Padme, les visions de sa mort commencent à empoisonner l'esprit d'Anakin, ce qui permet au Chancelier suprême Palpatine de l'attirer dans le Côté obscur de la Force. Cela conduit alors à la destruction de la République et au meurtre de nombreux Jedi, y compris tous les jeunes Padawans, par le nouveau Darth Vader.

L' histoire d'origine pour le gars le plus cool de l'univers Star Wars fournit une tonne de backstory inutile. Apparemment, Han Solo voulait juste agir comme Tobias Beckett (Woody Harrelson) et sortir Qi'ra (Emilia Clarke) dans sa prime, ce qui est compréhensible, mais c'est un peu déroulant. Pourtant, c'est un film de braquage divertissant qui nous donne plus d'informations sur le vaisseau le plus important de la galaxie, le Faucon Millenium, y compris Han faisant la course Kessel avec elle en moins de 12 parsecs.

Maintenant que nous avons appris les antécédents de Darth Vader/Anakin, il est temps de le regarder se racheter avec toutes ces connaissances en main. De plus, après avoir sauvé Han Solo des griffes de Jabba le Hutt, nous voyons Luc essayer de vaincre son père et l'Empereur, pendant que Han et Leia travaillent à démolir une deuxième étoile de la mort presque achevée. En outre, il y a des ours en peluche dotés d'une technologie d'âge de pierre qui aident aussi à détruire l'Empire.

La première série Star Wars en action en direct est devenue un succès éclatant depuis ses débuts sur Disney+, et il y a une très petite, adorable raison pour cela : Le spectacle suit Pedro Pascal comme le titulaire Mandalorien. C'est un combattant et chasseur de primes, qui fait son chemin dans les confins les plus éloignées de la galaxie cinq ans après les événements du Retour des Jedi, le plaçant bien avant les événements du Réveil de la Force et la création du Premier Ordre.

Note : Parce que The Mandalorian n'est pas un spectacle animé, nous l'incluons dans cette liste. Cependant, ce n'est pas non plus un film Star Wars, donc c'est facultatif.

Le premier film Star Wars réalisé par Disney après avoir acheté la franchise est fixé 30 ans après le retour des Jedi. Nous voyons qu'un nouveau conflit émerge entre la République naissante, dirigée par Leia Organa-Skywalker et The First Order, qui est ressorti des cendres de l'Empire. Entre tout ça, il y a une jeune fille du nom de Rey qui semble être très forte avec la Force.

Après avoir traqué Luke Skywalker, le prochain défi de Rey est de le convaincre de l'entraîner. Luke ne veut pas en raison de ses échecs avec Kylo Ren. Pendant ce temps, les forces de la République restantes sont sur le point de l'anéantissement total grâce au Premier Ordre, laissant Rey et Luc comme leur seul espoir.

