(Pocket-lint) - Sony a diffusé une bande-annonce pour son prochain film Gran Turismo®, qui sortira dans les salles de cinéma cet été. Lors du CES 2023, le studio a dévoilé un premier aperçu de l'adaptation avec Archie Madekwe, Orlando Bloom et David Harbour. Les images promotionnelles des coulisses comprennent bien sûr des plans d'un circuit de course et de voitures de sport, ainsi que des clips du jeu vidéo.

Si vous êtes impatient de découvrir Gran Turismo, voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau film.

Le film Gran Turismo® (2023) : Ce qu'il faut savoir

L'année dernière, Sony Pictures a officiellement annoncé le titre d'une adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo Gran Turismo® de Kazunori Yamauchi et Polyphony Studios. Rappelons que Gran Turismo® figurait sur la feuille de route de Sony depuis au moins 2013, lorsque The Wrap a affirmé que les producteurs de Fifty Shades of Grey, Mike De Luca et Dana Brunetti, étaient en pourparlers pour réaliser un film d'action basé sur la franchise du jeu.

Intitulé Gran Turismo, le nouveau film de Sony sera réalisé par Neill Blomkamp. Selon Deadline, qui a été le premier à partager le scénario de Sony, le film est basé sur l'histoire vraie de Jann Mardenborough: "Le film est le récit ultime de l'accomplissement du souhait d'un adolescent joueur de Gran Turismo, dont les talents de joueur ont permis de remporter une série de compétitions Nissan pour devenir un véritable pilote de course professionnel".

Film Gran Turismo® (2023) : Date de sortie

Date de sortie en salle

Sony présentera Gran Turismo® en exclusivité dans les cinémas du monde entier à partir du 11 août 2023.

Date de sortie en streaming

La date de sortie de Gran Turismo® en streaming n'a pas encore été révélée.

Film Gran Turismo (2023) : Cast

Gran Turismo met en scène Archie Madekwe dans le rôle d'un adolescent joueur qui aspire à devenir pilote de course et remporte un concours Nissan. Le casting comprend également David Harbour, Darren Barnet, Thomas Kretschmann, Djimon Hounsou, Orlando Bloom et même Geri Horner (que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Ginger Spice). Le cinéaste sud-africain Neill Blomkamp a réalisé cette production à gros budget. Il est connu pour des films comme District 9, Elysium et Chappie. Mais le scénario a été écrit par Jason Hall et Zach Baylin. Le film est produit par Doug Belgrad, Asad Qizilbash, Carter Swan et Dana Brunetti.

Le film Gran Turismo (2023) : Bandes-annonces

Le réalisateur Blomkamp a terminé le tournage de Gran Turismo® en Hongrie il y a quelques mois et Sony serait actuellement en post-production. La bande-annonce ne contient donc pas une tonne d'images du film à venir. La bande-annonce ne contient donc pas beaucoup d'images du film à venir, mais elle vous donne une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre et vous permet de découvrir les coulisses du film. Vous pouvez regarder la bande-annonce d'une minute ci-dessus.

Il s'agit de la seule bande-annonce à ce jour, en date de janvier 2023.

Écrit par Maggie Tillman.