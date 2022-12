Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Spider-Man : Into the Spider-Verse a pris le monde d'assaut lors de sa sortie en 2018, avec un style d'animation magnifique et une histoire sincère qui a conquis les foules et les critiques.

Le film aura deux suites, dont la première arrivera à la mi-2023, sous le titre Spider-Man : Across the Spider-Verse. Voici tous les détails importants que vous devez connaître, y compris la date de sortie et toutes les bandes-annonces publiées jusqu'à présent.

Date de sortie de Spider-Man : Across the Spider-Verse

Across the Spider-Verse devrait sortir en salles le 2 juin 2023, longtemps après la date initialement prévue d'avril 2022.

Le film a connu une gestation intéressante - il avait été initialement annoncé qu'il sortirait en deux parties, l'une un an après la première, sous-titrée "Partie 1" et "Partie 2", mais cela a été abandonné par la suite.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il y aura toujours deux films, mais le troisième aura son propre titre - Spider-Man : Beyond the Spider-Verse (sortie le 29 mars 2024).

Comment regarder Spider-Man : Au-delà du Spider-Verse

Comme il s'agit d'un film Sony, et non d'un film de l'équipe interne de Marvel ou d'une société comme Netflix, vous ne pourrez pas regarder Across the Spider-Verse en streaming dès sa sortie en salles.

Vous devrez probablement attendre les achats à la demande et les sorties en DVD ou BluRay avant de pouvoir le regarder chez vous.

Donc, pour l'instant, encerclez la date de sortie dans votre agenda et gardez un œil sur les annonces concernant le streaming - nous mettrons cet article à jour dès que nous aurons des informations pertinentes.

Bandes-annonces de Spider-Man : Across the Spider-Verse

Nous avons déjà eu droit à plusieurs bandes-annonces pour Across the Spider-Verse. Tout d'abord, nous avons eu droit à un premier aperçu du film en décembre 2021.

À partir de ce moment-là, c'est le silence radio pendant un peu plus d'un an, jusqu'à ce que nous ayons enfin une vraie bande-annonce pour le film en décembre 2022, que vous pouvez voir ci-dessous.

Les deux bandes-annonces démarrent lentement avant de se transformer en crescendo en visuels délirants et de nous donner un aperçu du multivers des Spider-Men que nous allons traverser avec Miles.

Le casting et l'équipe de Spider-Man : Across the Spider-Verse

De nombreuses voix reviennent dans Across the Spider-Verse, y compris des acteurs majeurs du dernier film. Vous pouvez consulter la liste des principaux membres du casting ci-dessous.

Shameik Moore : Miles Morales

Hailee Steinfeld : Gwen Stacy

Oscar Isaac : Mugel O'Hara (Spider-Man 2099)

Jake Johnson : Peter B. Parker

Issa Rae : Jessica Drew

Brian Tyree Henry : Jefferson Davis

Luna Lauren Velez : Rio Morales

Daniel Kaluuya : Spider-Punk

Jason Schwartzman : La Tache

Jorma Taccone : Le Vautour

Du point de vue de la production, le film est une fois de plus coécrit par Phil Lord et Christopher Miller avec Dave Callaham, et est réalisé par un trio composé de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson.

L'histoire de Spider-Man : Across the Spider-Verse

Nous savons que le prochain film Spider-Verse traitera une fois de plus des ramifications du multivers pour Miles Morales, qui tente de mener une vie normale à Brooklyn.

Cette fois-ci, il semble qu'il soit à l'université, adulte mais toujours un garçon dans l'âme, et d'après les bandes-annonces que nous avons vues, il sera appelé par Gwen Stacy depuis sa propre dimension.

A partir de là, tout peut arriver, mais on peut imaginer qu'il y aura une menace à surmonter d'une manière ou d'une autre.

Il va côtoyer différents Spider-People de différents univers, dont le Spider-Man 2099 d'Oscar Isaac, qui pourrait bien être un antagoniste qu'il devra vaincre.

Le texte officiel de Sony est le suivant :

"Miles Morales est de retour pour le prochain chapitre de la saga Spider-Verse, récompensée par un Oscar, Spider-Man : Across the Spider-Verse. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, le sympathique voisin de Brooklyn, Spider-Man, est catapulté à travers le multivers, où il rencontre une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve opposé aux autres araignées et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de pouvoir sauver les personnes qu'il aime le plus."

Alors peut-être aimerez-vous nos guides de visionnage de l'ordre des films :

Nous vous proposons également des rumeurs sur les films à venir :

Écrit par Max Freeman-Mills.