Comment regarder Bullet Train (2022) : Est-il déjà en streaming ?

(Pocket-lint) - Bullet Train est une aventure pleine d'action qui se déroule dans un train rempli d'assassins mortels. Avec un casting de stars, dont Brad Pitt dans le rôle principal, le film a ravi le public cet été, avec autant de rires que de sensations fortes, et nous avons adoré le voyage du début à la fin.

Voici comment regarder Bullet Train, en précisant s'il est disponible en streaming ou en location. Nous avons également fourni quelques détails sur l'intrigue et complété le tout par quelques bandes-annonces. Montez à bord.

Brad Pitt incarne un assassin, dont le nom de code est Ladybug, qui semble être victime d'une série de malchance. Après une pause, il revient sur son premier job et est déterminé à le faire sans violence ni complications.

En théorie, c'est un travail simple. Monter dans le train, voler la mallette et descendre. Bien sûr, les choses ne se passent pas comme prévu et Ladybug se retrouve piégée dans un train rempli d'assassins aux motivations diverses et contradictoires.

Le film a divisé les critiques, certains louant sa créativité, sa comédie et sa violence caricaturale, tandis que d'autres disent qu'il y a simplement trop de choses et un manque de substance. Nous l'avons beaucoup apprécié et avons trouvé qu'il ressemblait à un mélange de Meurtre sur l'Orient Express et de Kill Bill.

Après une série de retards, Bullet Train est finalement sorti en salles le 3 août 2022 au Royaume-Uni et le 5 août aux États-Unis.

Nous avons vu des rapports contradictoires sur la date à laquelle Bullet Train est censé arriver sur le marché du visionnage numérique à la demande. Certaines sources affirment qu'il sera disponible dès le 27 septembre 2022, et que les sorties Bluray et DVD suivront le 18 octobre 2022. D'autres disent que le mois de novembre est plus probable. Quoi qu'il en soit, nous sommes certains que le film sortira avant les fêtes de fin d'année.

Amazon a déjà lancé les précommandes pour les versions 4K Bluray, DVD et numériques.

Aucune date officielle n'a été annoncée pour les services de streaming par abonnement.

Lorsque Bullet Train arrivera en version numérique à la demande, il sera disponible chez tous les principaux acteurs, dont Amazon Prime Video et iTunes.

À terme, le film sera probablement diffusé sur Netflix, en raison d'un accord entre Sony Pictures et la plateforme de streaming. Aucune annonce officielle n'a été faite, mais si l'on se fie à la sortie d'Uncharted de Sony, le film devrait arriver six mois après la sortie en salles. Si cela s'avère vrai, nous le verrons ajouté en février 2023.

L'accord entre Sony et Netflix stipule que le film devrait être disponible sur Netflix (aux États-Unis du moins) pendant 18 mois, avant de passer sur Disney+.

Pocket-lint a intégré la dernière bande-annonce de Bullet Train en haut de cette page. L'ancienne bande-annonce du film se trouve ci-dessous.

