(Pocket-lint) - Sony Pictures a confirmé qu'une suite à Ghostbusters : Afterlife est prévue pour l'année prochaine.

Actuellement appelé Ghostbusters : Afterlife 2 en attendant un nom officiel, le film sortira à temps pour Noël 2023.

Voici ce que nous savons à ce jour.

Sony n'a cessé d'évoquer une suite à son film à succès de 2021 depuis le Ghostbusters Day, début juin.

Le compte Twitter officiel de Ghostbusters a révélé qu'un nouveau film est à venir sous le nom de code "Firehouse" - une référence au quartier général des années 1980 des Ghostbusters originaux, qui a également été vu dans une séquence du générique de fin après le dernier film.

"La dernière fois que nous avons vu l'Ecto-1, il rentrait dans Manhattan : le quartier général de S.O.S. Fantômes. C'est là que notre histoire commence. Le nom de code est FIREHOUSE" -@JasonReitman, @GilKenan #GhostbustersDay pic.twitter.com/P3QRild2Vs- Ghostbusters (@Ghostbusters) 9 juin 2022

En effet, cette séquence nous donne le meilleur indice sur ce qui nous attend dans Afterlife 2. La caserne de pompiers de New York a été rachetée par l'ancien chasseur de fantômes Winston Zeddemore (Ernie Hudson) et possède apparemment toujours une unité de confinement active au sous-sol. C'est le début d'un désastre et une bonne raison pour une suite.

L'histoire doit encore être confirmée, mais c'est une intrigue aussi bonne qu'une autre.

Quel que soit son nom, Ghostbusters : Afterlife 2 sortira au cinéma le 20 décembre 2023.

Pour ce qui est des services de streaming, le film sera probablement disponible à la location environ deux mois plus tard (comme pour le dernier film). Il est toutefois difficile de fixer une date précise, car le précédent tournant a été en partie influencé par la pandémie de grippe à l'époque.

On ne sait pas encore si Paul Rudd, Finn Woolfhard ou les autres acteurs du dernier film - dont Dan Aykroyd et Bill Murray - reprendront leur rôle dans la suite. Nous serions surpris qu'Ernie Hudson ne soit pas de la partie, étant donné son implication dans la restauration de l'Ecto-1 et de la caserne de pompiers où le film semble se dérouler.

Il a été confirmé que Jason Reitman sera à nouveau le réalisateur. Il coécrit également le scénario avec Gil Kenan - son collaborateur sur Afterlife également.

Nous vous en dirons plus sur Ghostbusters : Afterlife 2 dès que nous l'aurons.

Écrit par Rik Henderson.