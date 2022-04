Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peu de franchises de jeux modernes ont connu une série de succès comparable à celle d'Uncharted, depuis ses débuts sur PlayStation 3 jusqu'à la récente collection de jeux améliorés pour la PlayStation 5.

Sony a jugé bon de transposer ses jeux d'action au cinéma avec la sortie d'Uncharted en février 2022, un film avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder le film.

Maintenant qu'Uncharted a largement terminé sa course dans les cinémas, vous disposez d'un large éventail d'options pour regarder le film chez vous. La plus simple est de le précommander sur Blu-ray ou DVD, avant la sortie des versions sur disque le 8 mai 2022. C'est également à cette date que les locations numériques seront ouvertes pour le film sur de nombreuses plateformes.

Si vous ne voulez pas attendre aussi longtemps, le film sera disponible à l'achat en numérique à partir du 26 avril 2022, sur Amazon Prime Video. Il coûtera 13,99 £ ou 19,99 $ pour la version HD, et vous pouvez également le précommander dès maintenant si vous le souhaitez. Il sera également disponible sur d'autres plateformes à partir de cette date, si vous en avez une autre que vous préférez.

Dans Uncharted, Tom Holland incarne Nathan Drake, un voleur à la langue bien pendue, recruté par un escroc plus âgé, Sully (Mark Wahlberg). Leur objectif est une immense fortune perdue par des marins il y a des centaines d'années, et ils devront faire le tour du monde à la recherche d'indices perdus depuis longtemps. Ils seront poursuivis tout au long de leur périple par un méchant joué par Antonio Banderas, et le film s'annonce comme un film à sensations fortes agréable et accessible aux familles.

Si le film rencontre le succès escompté par Sony, l'histoire des jeux offre de nombreux rebondissements pour des suites potentielles, ce qui pourrait être le début d'une nouvelle franchise cinématographique.

Uncharted est classé 12 ou PG-13 et dure 1h 56m.

Uncharted a déjà fait l'objet de nombreuses bandes-annonces. Nous en avons intégré quelques-unes ci-dessous pour vous donner une idée du style du film.

Uncharted - Bande-annonce officielle

Uncharted - Bande-annonce officielle 2

Écrit par Max Freeman-Mills.