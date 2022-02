HBO confirme que la série télévisée "The Last of Us" ne sortira pas en 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine série The Last of Us de HBO ne sera pas diffusée cette année.

Selon The Hollywood Reporter, qui s'est entretenu avec Casey Bloys, directeur du contenu de HBO, l'adaptation est toujours en tournage à Calgary, au Canada. Il a tenu à dire que HBO n'a pas encore annoncé de date de diffusion – mais, a-t-il dit, "ce n'est pas 2022". En parlant à Deadline , il a précisé que The Last of Us "ne sera pas diffusé en 2022 - ils tournent toujours au Canada. J'imagine que vous le verrez en 23".

Neil Druckmann, le directeur créatif de la série de jeux, est producteur exécutif et co-scénariste de la série, tandis que Craig Mazin (Tchernobyl) est scénariste et producteur exécutif. Il mettra en vedette Pedro Pascal (The Mandalorian) dans le rôle de Joel et Bella Ramsey (Game of Thrones) dans le rôle d'Ellie, tandis que Merle Dandridge reprendra son rôle de Marlene des jeux.

L'histoire devrait suivre le duo improbable de Joel et Ellie alors qu'ils parcourent des États-Unis post-apocalyptiques, en proie à des mutants ressemblant à des zombies - les infectés - et à des bandits humains mortels. Elle est immunisée contre la maladie d'origine végétale qui a touché tant d'autres, et pourrait donc être le dernier espoir de l'humanité. La tâche de Joel est de la livrer aux Lucioles - un groupe militariste cherchant à sauver le monde à tout prix.

L'émission est produite par PlayStation Productions et Naughty Dog pour HBO. Cela signifie que la première saison et au-delà seront exclusives à HBO aux États-Unis.

Il sera probablement diffusé sur Sky Atlantic au Royaume-Uni.

Écrit par Maggie Tillman.