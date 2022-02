Spider-Man No Way Home: comment le diffuser à la maison

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spider-Man: No Way Home - le troisième film de Tom Holland Spider-Man - a connu un énorme succès depuis sa sortie au cinéma en décembre.

C'est l'un des 10 films les plus rentables de tous les temps et il est également très apprécié.

Cependant, vous n'avez peut-être pas réussi à vous rendre au théâtre pour le voir vous-même. Ou vous avez juste envie d'une autre montre. Quoi qu'il en soit, voici quand et comment vous pouvez voir le dernier film MCU dans le confort de votre propre canapé.

Bien qu'il ne soit pas encore tout à fait disponible, les versions de streaming numérique et de disque de Spider-Man : No Way Home peuvent être précommandées aux États-Unis et au Royaume-Uni. Voici les détails sur comment et quand vous pouvez le regarder.

Où précommander Spider-Man : No Way Home en HD ou SD : Amazon Prime Video

Où précommander Spider-Man: No Way Home en 4K HDR: Amazon Prime Video

Sony Pictures a confirmé que Spider-Man: No Way Home sera disponible en streaming à partir du 22 mars 2022. Il en coûte 19,99 $ pour précommander sur Prime Video, quelle que soit la version que vous choisissez - UHD, HD ou SD. Les prix peuvent varier sur d'autres services de films numériques.

Les versions DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K sont également disponibles en précommande aux États-Unis, avec une livraison à partir du 12 avril.

Où précommander Spider-Man : No Way Home en HD ou SD : Amazon Prime Video

Où précommander Spider-Man: No Way Home en 4K HDR: Amazon Prime Video

Il n'y a actuellement aucun mot sur la date de lancement du streaming numérique ou de la sortie du disque au Royaume-Uni - c'est généralement une semaine ou deux après les États-Unis (ci-dessus), cependant. Vous pouvez le pré-commander pour 13,99 £ à télécharger et à conserver sur Amazon Prime Video. Plusieurs autres services de films numériques peuvent également proposer des précommandes - vérifiez-les pour connaître les prix.

Les versions DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K sont également disponibles en précommande dès maintenant .

Comme ses prédécesseurs les plus récents, Spider-Man: No Way Home fait partie de l' univers cinématographique Marvel mais est fabriqué par Sony plutôt que Disney, nous ne le verrons donc probablement pas de sitôt sur Disney + .

En effet, presque tous les films Spider-Man de Sony peuvent actuellement être trouvés sur Netflix (au moins au Royaume-Uni). Sony a également actuellement un accord d'exclusivité de streaming avec Starz aux États-Unis, il y apparaîtra donc presque certainement après sa diffusion payante.

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. Sony et Disney ont signé un accord pour éventuellement migrer les films de Spider-Man vers Disney+, mais cela n'entrera pas en vigueur avant 2023 au moins.

Il est difficile d'écrire sur Spider-Man: No Way Home sans révéler quelques spoilers majeurs de l'intrigue, donc nous ne le ferons pas.

Il met à nouveau en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker / Spider-Man, tandis que Zendaya et Jacob Batalon reviennent respectivement en tant que MJ et Ned. Benedict Cumberbatch est invité dans le rôle du docteur Strange.

Vous pouvez voir la dernière bande-annonce ci-dessous...

Cela vaut également la peine de regarder d'abord la série télévisée Loki sur Disney +. Certains des thèmes peuvent ou non être pertinents - clin d'œil, clin d'œil.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Chris Hall.