Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony est au CES 2022 à Las Vegas pour dévoiler les mises à jour habituelles de ses différentes gammes de produits. Mais, cette année, elle a une nouveauté dans son sac : la Bravia Cam. C'est une caméra vidéo qui sera livrée avec ses téléviseurs haut de gamme, tels que le nouveau QD-LED A95K . Il sera également vendu séparément.

Alors, quel est le but d'avoir une caméra vidéo pour votre téléviseur ? Pour passer des appels vidéo, bien sûr. Conçue pour l'ère de la pandémie, la Bravia Cam vous permettra de participer littéralement à des réunions dans le confort de votre canapé. Si cela ne vous intéresse pas, alors vous apprécierez peut-être l'une des nombreuses autres astuces de la Bravia Cam. Par exemple, il vous permettra de contrôler les téléviseurs Sony 2022 avec des gestes.

Éteignez votre téléviseur, mettez votre film en pause, augmentez le volume en fermant le premier ou en agitant la main dans la pièce. Très Kinect, non ?

De plus, lorsque votre Bravia Cam est branchée, vous pouvez configurer votre téléviseur Sony pour qu'il affiche une alerte de proximité s'il détecte que quelqu'un est trop près de l'écran. Vous en avez assez de dire à vos enfants de ne pas s'asseoir si près de la télévision ? Eh bien, maintenant tout l'écran s'éteindra s'ils ne s'éloignent pas. La caméra offre également une "compensation de la distance de visualisation" qui ajuste la luminosité et la voix en fonction de la distance à laquelle vous vous trouvez du téléviseur.

Enfin, votre téléviseur Bravia s'assombrira si la Bravia Cam détecte que vous avez quitté la pièce.

Sony

Au début, la Bravia Cam ne sera disponible que pour le chat vidéo, mais Sony a déclaré qu'une mise à jour du micrologiciel ajouterait toutes les autres fonctionnalités.

Vous pouvez éteindre physiquement la caméra et son micro intégré. Sony a déclaré que le micro n'écoutait pas toujours et qu'aucune donnée privée n'était stockée sur l'appareil photo, le téléviseur ou les serveurs de Sony. Vous pouvez même effacer les données de l'appareil photo via les paramètres de votre téléviseur.

La Sony Bravia Cam sera livrée avec certains modèles de téléviseurs Bravia, y compris les nouveaux ensembles Z9K Mini LED et A95K QD-OLED. Il sera disponible séparément pour les téléviseurs des séries A90K, A80K, X95K, X90K, X85K et X980K. Le prix sera annoncé plus près de sa sortie plus tard en 2022.