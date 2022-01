Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a dévoilé sa gamme de téléviseurs 2022 au CES, montrant la première fois que vous pourrez acheter un QD-OLED dans un magasin réel, marquant un petit pas en avant pour les téléviseurs grand public.

Un nouveau produit phare intéressant de la gamme Bravia est le Bravia XR A95K, utilisant ce nouveau type d'écran OLED à points quantiques, en versions 65 ou 55 pouces et offrant une résolution 4K dans les deux cas.

Les principaux avantages apportés par QD-OLED par rapport aux écrans OLED standard sont une luminosité améliorée et la vivacité des couleurs, mais ce n'est pas un écart aussi sismique que celui présenté par les nouveaux écrans Mini LED , sur la base des démonstrations à ce jour (dont il y a eu peu).

Si la Mini LED est votre sac et que vous avez beaucoup d'argent, la nouvelle Mini LED X95K 4K sera intéressante, ainsi que d'autres nouvelles options que Sony présente également dans le cadre de ce dévoilement.

De nouvelles conceptions de supports pour divers téléviseurs annoncés permettront de s'assurer qu'une barre de son peut s'insérer sous eux si vous en avez un, ou de les aligner contre un mur, tandis qu'il existe également d'excellentes fonctionnalités pour les joueurs PS5 dans toute la gamme d'options 4K.

Ils offriront des taux de rafraîchissement de 120 Hz, un mappage de tonalité HDR automatique pour la PlayStation 5 , un mode de latence automatique faible et un taux de rafraîchissement variable (VRR) prêt à l'emploi. Il convient de souligner que la PS5 elle-même ne prend pas encore en charge le VRR, mais nous ne sommes pas les seuls à supposer qu'elle commencera à le faire à un moment donné.

Les écrans exécutent tous Google TV, comme ils l'ont fait ces dernières années, et disposent d'une vaste gamme de paramètres d'image et de magie pour offrir des expériences de visionnement théoriquement idéales - vous pouvez en savoir plus dans l'annonce gigantesque de Sony .

Pour l'instant, nous devrons attendre pour connaître les prix et les dates de sortie de tous ces téléviseurs, mais à première vue, ils semblent être une belle avancée, en particulier pour ceux d'entre nous qui utilisent beaucoup nos PS5.