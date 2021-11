Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier film de Venom, Let There Be Carnage, est maintenant disponible à lachat sur Amazon Prime Video pour 19,99 $ aux États-Unis.

Vous pouvez acheter numériquement Let There Be Carnage sur dautres grandes plateformes de streaming, notamment Google Play Movies et Vudu . Quelle que soit loption à partir de laquelle vous préférez diffuser, sachez que vous achèterez le film.

Let There Be Carnage ne sera pas disponible à la location avant le 14 décembre 2021.

Tom Hardy revient dans Let There Be Carnage en tant quhôte du symbiote Venom – cette fois aux côtés de Woody Harrelson. Vous pouvez regarder une bande-annonce du blockbuster ci-dessus. Dans son septième week-end dans les cinémas, il est sur le point datteindre 200 millions de dollars de recettes nationales, ce qui est juste en deçà des 213 millions de dollars que le premier Venom a rapportés en 2018. À létranger, le film a rapporté 227 millions de dollars pour le week-end pour un total de 426 $. millions dans le monde.

Gardez à lesprit que les films Venom sont considérés comme des ramifications de Spider-Verse.

La suite a également une scène de générique de fin, ce qui confirme que les films Venom (SPOILER ALERT) se déroulent également dans lunivers cinématographique Marvel. La scène montre Spider-Man de Tom Holland sur un écran de télévision après la révélation de son identité à la fin de Spider-Man : Far From Home. Les films Spider-Man de Holland sont des coproductions Sony et Marvel.

