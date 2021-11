Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a publié une deuxième bande-annonce pour Spider-Man : No Way Home.

La nouvelle bande-annonce, qui fait suite à une bande-annonce daoût , est arrivée environ un mois avant la première de No Way Home dans les salles.

Cela révèle que le film reprendra là où Far From Home sest arrêté. Nous voyons Peter Parker aux prises avec la révélation de son identité secrète au monde. Il demande laide du docteur Strange (Benedict Cumberbatch), mais quelque chose ne va pas et le chaos multivers semble être une répercussion directe.

Les méchants des anciennes franchises Spider-Man de Sony - y compris le Bouffon Vert de Spider-Man (joué par Willem Dafoe), le Docteur Octopus de Spider-Man 2 (joué par Alfred Molina) et The Amazing Spider-Man 2s Electro (joué par Jamie Foxx) - tous viennent frapper avec une boîte de pesticides pour Spidey.

Tom Holland reprend son rôle de Spider-Man pour la troisième fois. Zendaya reprend également son rôle de MJ, Jacob Batalon est de retour en tant que Ned Leeds, Marisa Tomei est la tante May et Jon Favreau revient en tant que Happy Hogan. Jon Watts est également de retour pour réaliser son troisième volet de la série Holland.

Spider-Man : No Way Home est une coproduction Sony Pictures et Marvel Studios. Il sortira dans les cinémas américains, en exclusivité, le 17 décembre 2021.

Pour voir où No Way Home se situe dans la chronologie de Spider-Man, consultez le guide de Pocket-lint ici . Nous lavons également intégré à la chronologie de Marvel Cinematic Universe ici .