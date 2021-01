Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a annoncé un certain nombre de téléviseurs 4K et 8K lors du CES 2021, le Sony Bravia XR Master Series A90J étant notre choix du lot. Nous lavons récompensée comme l une des meilleures annonces du salon entièrement numérique.

Maintenant, il semble que nous connaissions également un prix et des dates de précommande potentielles, grâce à une publication accidentelle par le détaillant américain B&H Photo Video.

Les listes des versions 55, 65 et 83 pouces de lA90J sont apparues sur le site avant dêtre rapidement supprimées. Cependant, lexpert renommé de la télévision et de laffichage, Vincent Tan, a réussi à prendre des photos lors de leur brève visibilité et a publié une vidéo sur la chaîne YouTube HDTVTest .

Il révèle que le téléviseur OLED 4K A90J de 55 pouces sera au prix de 2999 $, le 65 pouces à 3999 $ et le mammouth 83 pouces à 7999 $.

En outre, la date de précommande indiquée pour les modèles 55 et 65 pouces est le 15 février 2021, tandis que le 83 pouces ne sera pas disponible en précommande avant le 17 mai 2021, selon les affirmations.

Cela vaut également la peine de considérer que les listes auraient pu être simplement des espaces réservés, les prix étant loin dêtre définitifs. Cependant, ils nous semblent être dans le bon domaine - en particulier pour le dernier téléviseur OLED 4K phare de Sony.

Nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.