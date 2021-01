Les derniers téléviseurs Bravia XR de Sony sont conçus pour reproduire plus fidèlement ce que vous voyez et entendez

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avant le CES 2021 , Sony a révélé sa gamme clé de nouveaux téléviseurs pour lémission. La gamme Bravia XR comprend à la fois des ensembles 4K et 8K sur les types daffichage LED et OLED. La gamme comprend les LED Master Series Z9J 8K, Master Series A90J et A80J OLED et X95J et X90J 4K LED.

Tous sont basés sur Google TV et ont un service préchargé appelé Bravia Core où certains films Sony - y compris les titres améliorés IMAX - sont disponibles pour diffuser dans ce que Sony dit être une qualité équivalente Ultra HD Blu-ray sans perte.

Le traitement dimage a reçu un coup de pouce avec le nouveau processeur cognitif XR qui utilise «lintelligence cognitive» pour reproduire la façon dont le cerveau humain traite une image en regardant limage entière et en identifiant les zones qui nécessitent un travail, comme un visage de près. coup de feu. Sony pense que cest avantageux par rapport au traitement IA «traditionnel».

Ceci est apparemment le plus avantageux pour les téléviseurs 8K car le processeur peut se concentrer sur la mise à léchelle du contenu 4K et HD dans les domaines qui comptent vraiment.

Tous les téléviseurs Bravia XR ont HDMI 2.1 comme vous vous en doutez, un contrôle mains libres via Google Assistant (et Google Assistant plus les haut-parleurs intelligents Amazon Alexa). Et le cul ainsi que IMAX Enhanced, il existe également un support pour le mode calibré Netflix.

Sony a également annoncé deux nouveaux modèles de téléviseurs non XR, le téléviseur LED X85J 4K disponible dans des tailles allant de 85 à 43 pouces et les téléviseurs LED X81J 75 pouces et X80J 4K dans des tailles 65-43 pouces.

Écrit par Dan Grabham.