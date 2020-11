Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest cette période de lannée où il y a des offres, des offres, des offres - oui, le Black Friday est là - et une offre de télévision Sony 4K est disponible.

Le Bravia KD55XH81 est la version 55 pouces de la gamme de téléviseurs LED de la société japonaise. Ainsi, même sil ne conquiert pas les noirs comme le ferait un OLED, ce système déclairage de bord à LED signifie une grande luminosité.

Il ne coûte plus que 699 £, soit 30% de réduction sur le prix demandé habituel et une économie de 300 £. Cest tout un problème.

squirrel_widget_3696362

Lensemble est disponible dans dautres tailles, mais cest le modèle de 55 pouces qui offre le plus beau rabais.

Si vous attendiez cette expérience 4K Ultra-HD mais que vous navez pas encore mordu, cest le moment idéal pour le faire. Non seulement de nombreux contenus Netflix et Amazon sont diffusés en résolution 4K et HDR (plage dynamique élevée), mais il est temps que les consoles de nouvelle génération - la PS5 et la Xbox Series X - brillent également.

Si vous voulez quelque chose dun peu plus petit, plus grand ou plus chic que nous avons rassemblé toutes les meilleures offres au Royaume-Uni et aux États-Unis pour les télé ce Black Friday - consultez notre page dédiée aux offres, que nous tiendrons à jour dans la course. au grand jour de 2020.

Écrit par Jason Denwood. Édité par Mike Lowe.