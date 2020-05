Le prix et la disponibilité du téléviseur Sony ZH8 8K dévoilés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sony a annoncé le prix et la disponibilité de sa série de téléviseurs LED 8K à matrice complète haut de gamme et ceux du marché pour un ensemble grand écran à lépreuve du futur seront heureux de savoir quil sera disponible dans les prochaines semaines.

Les téléviseurs Sony ZH8 de 75 et 85 pouces arriveront dans les magasins début juin.

Au prix de 5 999 £ (7 199 €) et 8 999 £ (10 799 €) respectivement, chaque modèle est doté des technologies exclusives Picture Processor X1 Ultimate et 8K X-Reality Pro de Sony , qui étendent tout le contenu à 8K et appliquent des techniques damélioration de limage pour améliorer la netteté pour convenir aux écrans géants.

Ils sont chacun livrés avec un mode calibré Netflix, conçu pour présenter le contenu Netflix Originals dans le même format que celui déterminé sur les moniteurs de studio professionnels. Et la série ZH8 est certifiée IMAX Enhanced.

Le rétroéclairage local à gradation complète garantit que les zones sombres dune image restent ainsi, tout en offrant une luminosité de pointe extrême pour de vraies images HDR et Dolby Vision.

Le son est fourni via la technologie Acoustic Multi-Audio de Sony, avec des tweeters situés dans le cadre du téléviseur pour diriger le son directement depuis lécran lui-même. Il y a aussi le décodage Dolby Atmos à bord.

Le téléviseur est capable de lire 4K 120fps - idéal pour les jeux - ainsi que 8K 60fps. Et, il est compatible avec Google Home et les haut-parleurs Amazon Alexa.

Il sagit dun téléviseur Android, pour les fonctions intelligentes, et Apple AirPlay 2 et HomeKit sont également pris en charge.