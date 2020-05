Sony XH90 4K HDR LED TV prix et disponibilité révélés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sony a annoncé le prix et la disponibilité de son téléviseur LED 4K HDR à gamme complète de milieu de gamme et si vous êtes à la recherche dun 65 pouces ou plus, cest une proposition attrayante.

La série Sony XH90 sera en vente fin mai au Royaume-Uni et en Europe centrale, avec des modèles de 55, 65, 75 et 85 pouces à partir de seulement 1299 £.

Chaque téléviseur utilise le rétroéclairage LED à matrice complète de Sony , avec une technologie de gradation et damplification locale. Cela peut modifier les niveaux déclairage dans de nombreuses zones de lécran, offrant ainsi des niveaux de noir foncé et une luminosité élevée dans les zones qui en ont besoin.

La technologie Acoustic Multi-Audio est également présente dans les modèles à partir de 65 pouces et plus. Il ajoute deux tweeters de positionnement sonore à larrière de chaque téléviseur qui permettent au son de suivre laction à lécran.

Dolby Vision et Dolby Atmos sont tous deux disponibles sur le téléviseur, tandis que les joueurs applaudiront les capacités de fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cela sera particulièrement le bienvenu pour ceux qui prévoient dajouter une PS5 ou Xbox Series X à la fin de lannée, avec une compatibilité 4K 120fps à venir sur les ports HDMI dans une future mise à jour logicielle.

La série XH90 définit tous les programmes Android TV pour leur intelligence, avec la prise en charge de Google Assistant et Chromecast intégrée. Alexa est également prise en charge par les téléviseurs, lorsquelle est commandée via un haut-parleur intelligent séparé Echo ou Alexa.

Apple AirPlay 2 et HomeKit sont également pris en charge.

La série Sony XH90 coûtera 1299 £ (1549 €) pour le modèle 55 pouces, 1499 £ (1799 €) pour 65 pouces, 2199 £ (2649 €) pour 75 pouces et 3299 £ (3949 €). pour le 85 pouces.