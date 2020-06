Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sony est synonyme de matériel de télévision depuis aussi longtemps que nous nous souvenions et est souvent à la pointe des nouvelles technologies. Cela inclut désormais les téléviseurs 8K, OLED et, ce quil appelle, Full Array LED.

Nous examinons sa gamme actuelle pour vous aider à choisir entre eux. Et, bien que nous ne couvrions pas tous les téléviseurs Sony disponibles ici - juste ses points forts - cette liste devrait vous aider à choisir votre prochain ensemble si vous voulez aller chez Sony.

Voici donc les téléviseurs Sony à considérer en 2020.

Disponible dès maintenant

Tailles décran: 85 pouces, 98 pouces

LED à matrice complète, 7680 x 4320 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

Au sommet de la gamme de téléviseurs Sony se trouve le téléviseur ZG9 Master Series 8K. Ce nest pas bon marché, mais si vous voulez le meilleur, cest tout.

Utilisant un rétroéclairage LED Full Array, le ZG9 est capable de désactiver différentes zones déclairage pour garantir que les zones sombres de lécran restent ainsi, tandis que la luminosité de la même image nest pas affectée. En effet, lors de nos propres tests, nous avons constaté que lensemble Sony était lun des plus brillants du marché.

Il est livré avec la prise en charge HDR10 et Dolby Vision, ainsi que HLG pour la diffusion HDR de Sky et BT, ainsi que la prise en charge Dolby Atmos pour laudio. Il fonctionne sur le moteur dimage propriétaire X-Reality Pro de Sony et possède également de nombreuses autres cloches et sifflets dimagerie, notamment pour mettre à niveau intelligemment tout le contenu, de la norme au 4K, pour lui donner le meilleur aspect sur le grand écran.

En effet, il y a peu de contenu natif 8K à apprécier sur le ZG9 à lheure actuelle, vous passerez donc le plus de temps à regarder des flux HD ou 4K. Cela les rend fiers, cependant, et vous pouvez être sûrs que, lorsque des sources 8K commencent à apparaître, vous êtes déjà en avance sur le jeu.

Le seul problème avec le ZH8 est quil est remplacé à bien des égards par le ZH8 de 2020 (ci-dessous). Mais, si vous recherchez une télé gigantesque de 98 pouces, il existe peu dautres options.

Disponible dès maintenant

Tailles décran: 75 pouces, 85 pouces

LED à matrice complète, 7680 x 4320 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

Une entrée plus récente sur le marché de la télévision 8K, et également disponible avec un écran légèrement plus petit (75 pouces), le Sony ZH8 est vraiment quelque chose à voir.

Comme le ZG9 ci-dessus, il utilise un rétro-éclairage local de style à gradation, qui allume et éteint les LED dans les zones derrière le panneau LED pour garantir que seule la bonne quantité déclairage est utilisée et dans les bonnes zones.

Il prend également en charge plusieurs formats HDR: HDR10, Dolby Vision et HLG. La prise en charge audio Dolby Atmos sétend à ses propres haut-parleurs intégrés, ainsi quaux barres de son et systèmes externes.

Le ZH8 dispose dun tweeter vibrant dans le cadre de lécran afin de diriger laudio de laction, plutôt quen dessous comme de nombreux rivaux. Et lensemble peut être utilisé comme enceinte centrale dans une configuration surround plus large, pour vous offrir une expérience home cinéma sans chichis.

Peut-être que son plus grand avantage, à part les excellentes images 8K et la superbe mise à léchelle - comme le ZG9 ci-dessus - est sa conception. Même avec le rétroéclairage, il est mince et a une lunette étroite pour garder vos yeux sur le contenu plutôt que sur le téléviseur lui-même.

Si vous voulez entrer dans le 8K, cela représente un moyen relativement abordable de le faire.

Disponible dès maintenant

Tailles décran: 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces

OLED, 3840 x 2160 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

Les panneaux OLED sont au sommet de loffre 4K de Sony, avec cette série Master 2019 à surveiller. Les téléviseurs Master Series sont ceux qui, selon les ingénieurs de Sony, présentent les meilleures images en tant que «créateurs prévus» et offrent donc les images cinématographiques les plus précises.

Non seulement lAG9 arbore les formats HDR courants, y compris HDR10, Dolby Vision et HLG, il est livré avec un mode calibré Netflix qui, lorsquil est activé, garantit que le contenu Netflix pris en charge est lu en utilisant des paramètres déterminés par ceux qui ont travaillé sur les émissions et les films.

Lassistant Google et la prise en charge dAlexa sont intégrés, le premier faisant partie de la plate-forme intelligente Android TV. Bien que le son Dolby Atmos soit pris en charge, à la fois en externe et via les services de streaming.

Lécran est doté dAcoustic Surface Audio +, ce qui signifie que le panneau lui-même vibre et devient le haut-parleur principal - avec deux actionneurs et caissons de graves cachés derrière.

Si vous recherchez un téléviseur OLED 4K HDR, cest actuellement le meilleur que Sony puisse offrir.

Disponible dès maintenant

Tailles décran: 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces

OLED, 3840 x 2160 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

Un OLED Sony plus récent et plus abordable est arrivé en 2020. Le Sony A8 utilise à bon escient le processeur dimage propriétaire X1 Ultimate de la société, ainsi que sa technologie Pixel Contrast Booster pour améliorer les couleurs et le contraste dans les zones lumineuses. En tant quensemble OLED, il est également très capable avec une réponse de niveau de noir.

La technologie Acoustic Surface Audio transforme lécran en un haut-parleur, un peu comme sur lAG9 ci-dessus, mais en utilisant un ensemble légèrement différent de deux woofers derrière.

Il est compatible HDR10, Dolby Vision et HLG, tandis que Dolby Atmos est pris en charge pour une expérience sonore plus immersive, en particulier lorsquil est associé à une barre de son ou à une solution home cinéma appropriée.

Le mode calibré Netflix est à nouveau présent, ainsi que toute la gamme des fonctionnalités offertes par la plate-forme Android TV - y compris la commande vocale de Google Assistant. LAlexa dAmazon est également pris en charge si vous avez un Echo séparé ou un autre haut-parleur compatible à proximité.

Une nouvelle fonction doptimisation ambiante a été ajoutée à lA8, qui modifie les paramètres de limage en fonction de la lumière dans votre salle de visualisation. Apple AirPlay 2 et HomeKit sont pris en charge.

Disponible dès maintenant

Tailles décran: 49 pouces, 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces, 85 pouces

LED à matrice complète, 3840 x 2160 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

Le téléviseur Sonys XH95 est disponible dans une grande variété de tailles décran, de 49 pouces à 85 pouces, et ils utilisent chacun "les meilleures technologies dimage et de son de Sony".

Cette efficacité équivaut au Picture Processor X1 Ultimate, à la technologie doptimisation ambiante et au concept Acoustic Multi-Audio, Sound-from-Picture Reality.

Cette dernière technologie utilise un système bi-amplificateur, qui contrôle séparément un haut-parleur principal et un tweeter "invisible", ainsi quune unité de haut-parleur supplémentaire nouvellement équilibrée (X-Balanced Speaker) qui permet à beaucoup dair de se déplacer à lintérieur dun boîtier mince. Malheureusement, ce système ne peut être trouvé que sur les modèles 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces.

Comme avec tous les téléviseurs Sony daujourdhui, Dolby Vision, HDR10 et HLG sont pris en charge, ainsi que Dolby Atmos pour le son. Il est également compatible avec Apple AirPlay 2 et HomeKit.

Disponible dès maintenant

Tailles décran: 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces, 85 pouces

LED à matrice complète, 3840 x 2160 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

Réduisant un peu la gamme LED Full Array, le Sony XH90 est toujours un téléviseur 4K HDR très performant.

Il arbore tous les formats HDR que vous attendez - HDR10, Dolby Vision et HLG - ainsi que Dolby Atmos pour le son, mais est également un ensemble conçu pour répondre aux jeux de prochaine génération à son arrivée.

Le téléviseur est capable de lire du contenu 4K 120fps, idéal pour les jeux PlayStation 5 de haut niveau lorsque la console fera ses débuts fin 2020.

Il est également livré avec le mode calibré Netflix et le multi-audio acoustique avec un son de haut-parleur X-Balanced (sur 65 pouces et plus), mais na apparemment pas la technologie doptimisation ambiante du XH95 légèrement mieux spécifié.

Alexa, Google Assistant, Apple AirPlay 2 et HomeKit sont tous pris en charge.

Disponible dès maintenant

Tailles décran: 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces, 85 pouces

LED, 3840 x 2160 pixels, HDR10, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Android TV 9.0

Le téléviseur le plus abordable de notre liste 2020 est le Sony XH80. Il est éclairé de côté plutôt que Full Array, ce qui signifie que le rétro-éclairage a des capacités de gradation locales mais pas au même niveau.

Cependant, il arbore toujours la plupart des mêmes images et fonctionnalités de streaming du reste de la gamme. Il est compatible avec Android TV, par exemple, il est donc livré avec la commande vocale Google Assistant et est également capable de se connecter à des appareils Alexa externes. Et il prend en charge AirPlay 2 et HomeKit.

La fonctionnalité Android TV signifie également quil a Chromecast intégré, vous pouvez donc envoyer du contenu de nombreuses applications différentes directement sur votre écran.

Et, avec Dolby Vision et Dolby Atmos à bord, il peut obtenir des performances HDR et audio de premier ordre.