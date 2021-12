Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec le retour du CES 2022 à Las Vegas en janvier prochain, Sony organisera à nouveau une véritable conférence de presse sur son stand la veille.

Cependant, si vous ne pouvez pas vous rendre à Vegas, vous pouvez également le regarder se dérouler en direct en ligne.

Voici où et comment, ainsi que quelques éléments auxquels nous pouvons nous attendre.

La conférence de presse de Sony au CES 2022 se tiendra sur son stand le 4 janvier à 17h PST (heure locale). Voici les heures de début pour les différents fuseaux horaires :

Côte ouest des États-Unis : 17 h 00 HNP

Côte est des États-Unis : 20 h HNE

Royaume-Uni : 1h00 GMT

Europe : 2 h 00 CET

Japon : 10h JST

Australie (Sydney): 12h AEDT

Nous espérons l'accueillir ici plus près du temps.

Alternativement, il sera disponible sur la page Web dédiée au CES 2022 de Sony , qui sera également mise en ligne plus près du début.

Bien que nous n'ayons pas encore eu d'informations sur des produits spécifiques, Sony annonce traditionnellement de nouveaux téléviseurs lors du CES, nous nous attendons donc à nouveau à la même chose.

En effet, le compte Twitter officiel de Sony UK a publié un teaser pour exactement cela. Il présentera ce qu'il appelle la gamme "Bravia XR".

Nous attendons également des systèmes audio, des écouteurs et un peu de chanson et de danse sur le succès de la PlayStation 5 depuis son lancement fin 2020. Espérons qu'il y aura des nouvelles sur la façon dont la société prévoit de se lancer davantage sur le marché et de résoudre les stocks. problèmes.

Il y aura plus que probablement des concepts légèrement décalés sur lesquels Sony travaille également.

Nous mettrons à jour lorsque nous entendrons autre chose de plus concret.