Sonos a-t-il prévu une application de streaming TV ?

(Pocket-lint) - Sonos recrute apparemment des ingénieurs logiciels pour travailler sur un projet "Home Theater OS", ce qui laisse croire à certains qu'il étudie la possibilité d'étendre ses services aux téléviseurs.

La société de technologie de haut-parleurs a publié de nombreuses offres d'emploi pour que le personnel de développement senior travaille sur des projets d'appareils, y compris des téléviseurs.

Que cela signifie que Sonos prévoit de publier des applications Smart TV pour Android TV ou d'autres systèmes d'exploitation du fabricant pour contrôler ses systèmes de haut-parleurs , ou s'il prévoit d'offrir son ou ses propres services de streaming n'est pas encore clair.

Cependant, des sources anonymes ont déclaré à Protocol qu'il avait depuis longtemps l'ambition de jouer un rôle plus important dans le streaming télévisé.

Sonos est actif sur le marché du home cinéma / cinéma depuis de nombreuses années, avec la possibilité de relier ses haut-parleurs et subwoofers individuels dans une configuration 5.1 et, plus récemment, a introduit des barres de son à part entière dans sa gamme, y compris le Dolby Atmos -prise en charge de Sonos Arc .

Considérant que les offres d'emploi incluent un "UX Lead - Next Generation Home Theater Experience", avec pour mission de travailler sur "des surfaces d'appareils (mobile, télévision, tablette et télécommande HW) pour offrir une expérience de diffusion de contenu de nouvelle génération", il semble qu'il pourrait bientôt être également présent sur votre téléviseur.

Écrit par Rik Henderson.