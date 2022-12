Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sky lancera sa propre chaîne dédiée aux enfants en février 2023.

Remplaçant Baby TV sur l'EPG (canal 609), Sky Kids accueillera un certain nombre d'émissions préférées des enfants, notamment Sky Kids Originals Dino Club, 123 Number Squad et My Friend Misty de Fearne Cotton.

Il y aura également Trolls : TrollsTopia, Clifford the Big Red Dog, et Morph sur la chaîne au lancement.

Morph, en particulier, voit le retour de la figurine en pâte à modeler très appréciée qui a commencé sa vie dans les années 1970 dans l'émission Take Hart de la BBC. Ses dernières aventures le verront, avec son acolyte Chas, continuer à faire des ravages sur le bureau d'un artiste.

Sky Kids sera sans publicité et fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle sera disponible à temps pour les premières vacances de mi-mandat de l'année.

Baby TV sera maintenue, mais transférée sur la chaîne 626.

Sky propose également plus de 10 000 épisodes de contenus pour enfants à visionner à la demande, provenant notamment de Nick Jnr, Cartoon Network et Nickelodeon. Sky Kids sera disponible pour tous les abonnés du pack Sky Kids sur Sky Q, Sky Glass, Sky Stream, et Now.

Vous pouvez découvrir comment obtenir Sky Kids sur le site officiel de Sky.

