(Pocket-lint) - Les propriétaires de Sky Glass et Sky Stream ont désormais la possibilité d'inclure le saut de publicité dans leur facture mensuelle.

Sky propose ce service en complément de son bouquet Sky Ultimate TV, tout comme UHD & Dolby Atmos, Sky Sports et Sky Cinema, afin que les clients puissent choisir s'ils veulent payer le supplément ou non.

Mais qu'est-ce que le saut de publicité, qu'est-ce que vous obtenez pour votre argent, et combien cela coûte-t-il ? Nous répondons à toutes ces questions.

Qu'est-ce que Sky Ad Skipping et comment fonctionne-t-il ?

Le pack Ad Skipping est disponible pour Sky Glass et Sky Stream. Il permet aux téléspectateurs d'avancer rapidement dans les publicités présentes dans les émissions et les films qu'ils ont redémarrés ou dans tout contenu à la demande.

Il permet également d'avancer rapidement dans les publicités sur des applications telles que All4, ITVX et STV Player, sans avoir besoin d'un abonnement individuel à ces services.

Si vous n'avez pas le pack Ad Skipping, vous ne pouvez pas faire avancer ou sauter les publicités sur Sky Glass ou Sky Stream, bien que vous puissiez toujours mettre en pause une émission en direct et faire avancer les pauses publicitaires jusqu'à la transmission en direct.

Combien coûte le pack Ad Skipping ?

Ad Skipping coûte 5 £ par mois en plus de votre abonnement existant à Sky Glass ou Sky Stream.

Attendez, je n'ai pas déjà Ad Skipping ?

Si vous possédez déjà un abonnement à Sky Glass ou Sky Stream, il est probable que vous ayez déjà Ad Skipping. Il a été offert comme une incitation de 12 ou 18 mois pour les nouveaux clients, il se peut donc que vous ayez encore un peu de temps avant qu'il ne devienne une option.

Les propriétaires de Sky Glass et Sky Stream auront été informés lors de l'installation de la durée de l'offre de lancement.

Vous pouvez vérifier si vous avez déjà la fonction "Ad Skipping" en vous rendant au bas de l'écran d'accueil de votre Sky Glass TV ou de votre Sky Stream Puck. Cliquez sur"My Sky", puis sur"Your products".

Si vous avez configuré un code PIN, vous devrez le saisir, puis cliquez sur"Abonnements Sky" et"Sky TV". Faites défiler la liste des abonnements et vous verrez si Ad Skipping est actif ou non.

Y a-t-il des offres spéciales sur Ad Skipping ?

Bien qu'il n'y ait pas d'offres sur le pack Ad Skipping, les 5 £ par mois couvrent la possibilité d'avancer rapidement les publicités sur All4 et ITVX - qui facturent habituellement cette fonction individuellement dans le cadre de leurs propres abonnements. All4 coûte 3,99 £ et ITVX 5,99 £ par mois.

En outre, le pack Sky Ultimate TV fait l'objet d'une offre spéciale pour les nouveaux clients. Il est actuellement proposé au prix de 23 £ par mois. L'ajout d'Ad Skipping porte ce prix à 28 £ par mois, soit seulement 2 £ de plus que le prix habituel lorsqu'il est combiné.

Quand le service Sky Ad Skipping sera-t-il disponible ?

Le service Ad Skipping de Sky est disponible dès maintenant.

Écrit par Rik Henderson.