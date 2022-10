Lionsgate+ arrive sur Sky Glass, Sky Stream et Sky Q

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le mois dernier, Starzplay a changé de nom pour devenir Lionsgate+, et le service de streaming de Lionsgate est arrivé sous forme d'application sur plusieurs téléviseurs et appareils intelligents, comme Fire TV. Désormais, il est également disponible sur les plateformes de Sky.

L'application Lionsgate+ est disponible dès maintenant sur Sky Glass et Sky Stream, et une version Sky Q sera proposée aux clients du Royaume-Uni et de l'Irlande "plus tard cette semaine". Elle sera également disponible sur Sky Q et Sky Glass en Italie, et sur Sky Q en Allemagne "plus tard dans l'année".

L'application donne accès au service de streaming, y compris à ses séries télévisées, comme Pennyworth, Doom Patrol, Gaslit et Outlander, ainsi qu'à toute une série de films d'archives, comme American Psycho et l'opportune saga Halloween.

L'abonnement à Lionsgate+ coûte 5,99 £ par mois au Royaume-Uni et 4,99 € par mois en Irlande. Et ce, quelle que soit la plateforme par laquelle vous vous abonnez.

Vous devez vous inscrire sur le site Web de Lionsgate+ (ce n'est pas possible via l'application elle-même), mais les nouveaux membres bénéficient d'une période d'essai de 30 jours.

Le même abonnement fonctionne également sur d'autres plateformes, notamment Android, iPhone, iPad et PC (Mac et Chromebooks inclus). Vous pouvez également télécharger des émissions sur des appareils mobiles pour les regarder hors connexion.

Écrit par Rik Henderson.