Sky Stream désormais disponible au Royaume-Uni en tant que service autonome

(Pocket-lint) - Depuis le lancement de Sky il y a plus de trente ans (sous le nom de British Sky Broadcasting), les clients ont demandé un moyen d'obtenir le service complet sans avoir besoin d'une antenne parabolique. Des millions de résidents britanniques ne peuvent ou ne veulent pas en installer une.

Le service de streaming Now a offert un palliatif pendant de nombreuses années, et Sky Glass est arrivé en 2021 pour remplir les critères pour beaucoup, mais pas sans leurs propres mises en garde. Vous devez vous engager à remplacer votre téléviseur et votre système audio pour ce dernier, pour commencer.

Maintenant, nous avons une solution complète - presque toute l'expérience de Sky TV en tant que produit autonome, connecté à Internet, sans avoir besoin d'une parabole. Sky Stream est enfin disponible au Royaume-Uni, avec un contrat de 18 mois ou de 30 jours, et peut donc convenir à de nombreux types de téléspectateurs et de budgets.

Il comprend un petit dispositif Sky Stream puck que vous branchez sur votre téléviseur via HDMI et une télécommande vocale. Vous le connectez à Internet par Wi-Fi ou Ethernet et c'est parti.

L'expérience globale est identique à celle de Sky Glass, sauf que vous utilisez votre propre téléviseur et votre propre configuration sonore, notamment la prise en charge de 4K HDR, HLG, Dolby Vision et Dolby Atmos, et que le forfait standard comprend un abonnement Netflix Basic ainsi que les chaînes de divertissement de Sky. Les chaînes terrestres britanniques sont également disponibles dans le cadre du forfait mensuel, comme la BBC, ITV, Channel 4 et Channel 5.

Un contrat de 18 mois coûte 26 £ par mois avec des frais d'installation initiaux de 20 £, tandis que le plan de roulement de 30 jours commence à 29 £ par mois avec des frais d'installation de 39,95 £. Ce dernier peut être résilié à tout moment.

D'autres services et chaînes Sky peuvent être ajoutés, notamment Sky Sports, Sky Cinema, BT Sport, ainsi que UHD et Dolby Atmos. Et, d'autres services de streaming peuvent être souscrits via la rondelle Sky Stream elle-même, comme Disney+, Apple TV+ et Amazon Prime Video.

Vous pouvez en savoir plus sur le service Sky Stream dans notre guide pratique : Qu'est-ce que Sky Stream, combien ça coûte et comment puis-je l'obtenir ?

Écrit par Rik Henderson.