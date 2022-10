Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sky va publier une importante mise à jour logicielle pour sa télévision Sky Glass qui améliore considérablement la qualité de l'image.

Depuis son lancement il y a un an, Sky Glass a gagné de nombreux adeptes, notamment parce qu'il offre une solution tout-en-un comprenant un téléviseur, un système audio et l'expérience complète de Sky en haut débit. Cependant, une critique à laquelle il a dû faire face dans l'intervalle est que ses images étaient simplement correctes, plutôt que spectaculaires.

Cela est sur le point de changer.

Pocket-lint a été invité au siège de Sky pour avoir un aperçu du nouveau logiciel qui équipera tous les téléviseurs Sky Glass avant la fin de l'année 2022 et qui améliorera le contraste et d'autres aspects des performances de l'image.

Bien que nous ne puissions pas encore vous montrer des images des améliorations, nous avons vu une comparaison côte à côte du traitement actuel de l'image et de la mise à jour à venir, et nous pouvons honnêtement dire qu'il y a une différence marquée.

Le nouveau logiciel de traitement de l'image a été reconstruit à partir de zéro et remappe essentiellement le rétroéclairage et la tonalité, créant des niveaux de noir plus précis et des gris moins délavés.

Parmi les nouveautés, citons la reconnaissance des barres noires, qui permet d'éteindre le rétroéclairage local dans les zones où apparaissent des barres noires, ce qui permet de cadrer l'image avec plus de précision. Les niveaux de noir ont généralement plus de profondeur, tandis que les reflets spéculaires sont rendus avec plus de précision pour donner plus d'impact à l'image.

Nous devrons vérifier la mise à jour finale lorsqu'elle arrivera sur les modèles Sky Glass grand public dans les mois à venir, mais les améliorations sont certainement prometteuses d'après notre brève démonstration jusqu'à présent.

Il n'y a pas encore de date définitive pour la sortie du nouveau logiciel, mais on nous a dit "avant Noël". Il sera disponible pour tous les clients Sky Glass via une mise à jour over-the-air.

Écrit par Rik Henderson.