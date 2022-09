Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sky et Viacom CBS lanceront leur service de streaming commun dans de nombreux pays européens le 20 septembre 2022.

SkyShowtime sera alimenté par la plateforme technologique Peacock et combinera du contenu provenant de Universal, DreamWorks, Paramount+, Showtime, Sky et Peacock lui-même.

Il s'agira notamment de films à succès, tels que Top Gun : Maverick, Jurassic World Dominion, Minions : The Rise of Gru, et Downton Abbey : A New Era.

Le service sera d'abord lancé au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède. Il sera ensuite étendu aux Pays-Bas dans le courant de l'année.

D'autres pays d'Europe centrale et orientale recevront SkyShowtime à partir du début de l'année 2023, l'Espagne, le Portugal et Andorre étant apparemment les prochains sur la liste.

De "nouvelles séries scénarisées de qualité" seront produites pour SkyShowtime et, dans les régions nordiques, elles remplaceront complètement Paramount+.

Le prix de SkyShowtime sera fixé à 6,99 euros par mois.

"Nous sommes ravis que nos clients aient un accès exclusif aux dernières séries et premières de films de nos studios emblématiques et de renommée mondiale", a déclaré le PDG de SkyShowtime, Monty Sarhan.

"Nous sommes impatients de partager plus de détails sur les dates de lancement pour nos autres marchés et d'apporter SkyShowtime à encore plus de personnes à travers l'Europe."

La plateforme de streaming ne devrait pas être lancée au Royaume-Uni ou dans d'autres régions déjà prises en charge par les services de télévision payants de Sky.

Écrit par Rik Henderson.