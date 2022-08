Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Cela peut sembler évident pour quiconque a regardé le premier épisode, mais la préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, a remporté un énorme succès.

Les chiffres d'audience et les scores des sites d'évaluation de la télévision ont été très positifs et nous avons maintenant la confirmation que la série a été renouvelée pour une deuxième saison.

-

Basée sur le roman Feu et Sang de George RR Martin et se déroulant près de 200 ans avant que Daenerys Targaryen ne se lance dans la course au trône de fer, La Maison du Dragon est centrée sur une guerre civile potentiellement sanglante entre les ancêtres.

La série met en vedette Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys Targaryen, et Matt Smith dans celui de son frère et dangereux rival, Damon.

Le premier épisode a commencé par des scènes choquantes et il promet d'être encore plus sanglant et audacieux au fur et à mesure que la saison 1 avance. La saison 2 sera sans aucun doute tout aussi captivante.

"House of the Dragon s'avère déjà être un succès d'audience, et nous prévoyons qu'elle ira de mieux en mieux grâce à sa narration captivante et ses valeurs de production incroyables", a déclaré le directeur général du contenu chez Sky, Zai Bennett. "Nous sommes impatients de partager une deuxième série avec nos clients sur Sky et Now".

La série est produite par HBO aux États-Unis et disponible sur HBO Max là-bas. Sky Atlantic la diffuse au Royaume-Uni, et Sky propose également la série à la demande sur ses services Sky Q, Sky Glass et Now.

squirrel_widget_4152470

Écrit par Rik Henderson.