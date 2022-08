Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sky a annoncé la sortie prochaine de This England - à ne pas confondre avec le film This is England. Il s'agit d'une série dramatique diffusée sur la chaîne Sky qui couvre le Premier ministre Boris Johnson et le gouvernement britannique lors de la première vague de la pandémie de Covid-19.

Voici tout ce que vous devez savoir sur This England, y compris comment le regarder, quand il sera diffusé et ce qu'il couvrira.

Le 21 septembre

This England sortira le 21 septembre au Royaume-Uni. Il a été co-écrit et réalisé par Michael Winterbottom.

Nous ne savons pas encore quand, ni si, il sortira en dehors du Royaume-Uni, mais nous mettrons à jour cette rubrique dès que nous en saurons plus.

This England est une émission originale de Sky. Il n'est donc pas surprenant que vous ayez besoin d'un abonnement à Sky pour le regarder. Le drame sera diffusé sur Sky Atlantic, et vous pourrez également le regarder sur Now avec un abonnement Entertainment. Tous les épisodes seront diffusés en même temps.

Now propose actuellement un abonnement Entertainment et Movie qui coûte 14,99 £ par mois pendant six mois. Cela vous donne accès à des séries comme House of the Dragon, Game of Thrones, The Princess et à des films comme Spider-Man : No Way Home, Dune et The Matrix Resurrections.

This England se concentre sur le Premier ministre Boris Johnson et le gouvernement britannique pendant la première vague de la pandémie mondiale Covid-19.

Selon Sky : "This England racontera l'histoire de certains des événements les plus dévastateurs qui aient jamais frappé le Royaume-Uni, et celle d'un Premier ministre à la tête de ce pays en ces temps sans précédent.

"Le drame retrace l'impact sur la Grande-Bretagne de cette pandémie unique en son genre, et la réponse des scientifiques, des infirmières et des médecins qui ont travaillé sans relâche et héroïquement pour contenir et vaincre le virus.

"Elle s'appuie sur le témoignage direct de personnes de tous horizons, du 10 Downing Street, du ministère de la santé, du groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE), ainsi que des hôpitaux et des maisons de soins du pays."

Quelques-uns des membres du casting de This England ont été révélés, dont certains grâce à Deadline. Vous trouverez ci-dessous une liste de quelques-uns de ceux qui apparaîtront dans le drame et qui ils joueront.

Kenneth Branagh dans le rôle du Premier ministre Boris Johnson

Ophelia Lovibond : Carrie Symonds

Simon Paisley Day : Dominic Cummings

Andrew Buchan : Matt Hancock

La série télévisée This England comptera six épisodes.

On ne connaît pas encore la durée de ces épisodes, mais on peut s'attendre à ce qu'ils durent une heure avec les publicités, soit 45 minutes si vous regardez la série à la demande et que vous pouvez les sauter.

Sky a diffusé deux bandes-annonces pour This England, la dernière arrivant le 18 août. Vous pouvez les regarder ci-dessous.

On ne va pas se mentir, la ressemblance entre Kenneth Branagh et Boris Johnson est troublante.

Voici également le premier teaser :

