Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La série préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, sera diffusée pour la première fois ce week-end sur HBO aux États-Unis et Sky au Royaume-Uni, mais HBO nous a donné un dernier teaser avant le lancement de la série.

La société a diffusé une bande-annonce d'une minute intitulée "Fire Will Reign", qui commence par la voix de Viserys Targaryen : "La route qui nous attend est incertaine, mais la fin est claire".

-

Il poursuit : "nous sommes mieux défendus" et répond à "contre qui" par "quiconque peut oser nous défier". Ses derniers mots dans la bande-annonce sont : "La menace de la guerre plane." La bande-annonce se termine par les mots "Le feu règnera" et il y a beaucoup de feu. Vous pouvez regarder l'intégralité du teaser en haut de cette page.

House of the Dragon est basé sur le roman de George R.R Martin "Fire and Blood" et raconte l'histoire de la Maison Targaryen. Elle se déroule 200 ans avant les événements de la série Game of Thrones.

Comme Game of Thrones, un épisode sera diffusé chaque semaine sur HBO et Sky après la première. Il y aura 10 épisodes au total, le dernier étant prévu pour le 23 octobre.

Nous avons consacré un article complet à tout ce que vous devez savoir sur House of the Dragon, que vous pouvez trouver ici, et nous avons également un article qui vous indique quels épisodes de Game of Thrones méritent d'être regardés avant la première de la nouvelle série, et ce qu'il faut lire également. Vous pouvez le trouver ici.

House of the Dragon fera ses débuts sur HBO à 21 heures ET/PT le 21 août 2022. Au Royaume-Uni, la série sera diffusée sur Sky à 2 heures du matin le 22 août 2022.

Écrit par Britta O'Boyle.