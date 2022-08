Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - De nombreux documentaires ont été consacrés à la princesse Diana au fil des ans. Elle était adorée par le public britannique - mais aussi, malheureusement, très critiquée.

À l'approche du 25e anniversaire de sa mort tragique, le 31 août, The Princess de HBO est le dernier documentaire en date sur la vie de Diana et il a fait l'objet d'un grand battage médiatique. Voici tout ce que vous devez savoir sur The Princess, y compris comment le regarder et quand il est sorti.

-

13 août 2022

Le documentaire "The Princess" de HBO est sorti le 13 août 2022 à 20 heures, heure de l'Est. Il a été diffusé à la même heure au Royaume-Uni, soit le 14 août à 02h00 BST, et peut donc être regardé dès maintenant.

Le documentaire The Princess dure 2 heures et 4 minutes.

Le documentaire "The Princess" est diffusé par HBO. Les personnes résidant aux États-Unis doivent donc avoir un abonnement HBO Max pour le regarder.

Au Royaume-Uni, les productions originales de HBO sont généralement diffusées sur Sky grâce à un accord de programmation et "The Princess" ne fait pas exception. L'accord prévoit la diffusion de "The Princess" sur Sky Documentaries. Vous aurez donc besoin d'un abonnement Sky pour le regarder ou d'un abonnement Now Entertainment.

Comme nous l'avons mentionné, "The Princess" a été diffusé pour la première fois le 14 août 2022 à 2 heures du matin au Royaume-Uni. Il est maintenant disponible à la demande pour les clients de Sky et il sera disponible sur Sky jusqu'au 13 septembre.

Le documentaire The Princess de HBO porte sur la princesse Diana de Galles et s'appuie uniquement sur des images d'archives pour donner une nouvelle perspective sur la vie, le travail et la mort dévastatrice de Diana.

Le documentaire ne révélera aucun secret ni rien que ceux qui ont suivi la vie de Diana ne sachent pas, mais le réalisateur de The Princess, Ed Perkins, a déclaré : "Je suis tout à fait conscient que cette histoire a déjà été racontée de nombreuses fois, mais j'espère qu'avec notre approche, nous pourrons non seulement... raconter l'histoire de Diana, mais aussi pointer la caméra vers nous tous pour poser des questions plus importantes sur nous-mêmes, sur notre relation à la monarchie et notre relation aux célébrités."

Il a également déclaré : "Nous avons vraiment essayé avec cette histoire de ne pas inclure les moments que tout le monde a déjà vus de très nombreuses fois au fil des ans."

HBO décrit le documentaire comme racontant l'histoire de "l'adoration écrasante [et] l'examen intense des moindres gestes de Diana et le jugement constant de son caractère."

Il y a une bande-annonce pour le documentaire The Princess, oui. Vous pouvez la regarder ci-dessous, ainsi qu'en haut de cette page, pour vous donner une idée de ce que vous pouvez attendre du film.

Écrit par Britta O'Boyle.