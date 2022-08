Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Oleksandr Usyk a rencontré Anthony Joshua pour la première fois le 25 septembre 2021, ce qui s'est soldé par une défaite par décision unanime pour Joshua, qui a perdu les titres WBA (Super), WBO et IBF au profit d'Usyk. Mais les deux hommes remontent sur le ring après presque un an, le combat ayant été reprogrammé en mai.

Le poids lourd britannique Joshua - qui travaille désormais avec l'entraîneur américain Robert Garcia aux côtés d'Angel Fernandez - pourra-t-il venger la deuxième défaite de sa carrière et récupérer ses titres ? Ou Usyk, champion du monde 2018 incontesté des poids croisés, défendra-t-il les trois ceintures de poids lourds ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le match revanche Usyk contre Joshua, notamment quand il aura lieu, comment le regarder et combien il coûte.

Le match revanche entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua aura lieu le 20 août 2022. Le combat devrait avoir lieu à Jeddah, en Arabie Saoudite. La couverture de l'événement commencera à 18 heures (BST), et le coup d'envoi de l'événement principal est prévu vers 21 heures.

Deux rediffusions d'une durée totale seront diffusées à 8 heures (BST) et à 15 heures (BST) le dimanche 21 août.

Le combat original entre les deux hommes a eu lieu au Tottenham Hotspur Stadium de Londres et est considéré comme l'un des combats les plus suivis de l'histoire de Sky Sports.

La revanche d'Usyk contre Joshua 2 sera disponible exclusivement sur Sky Sports Box office au Royaume-Uni et en Irlande. Il sera diffusé sur Sky Sports Box Office (Sky channel 491), Sky Sports Box Office HD (Sky channel 492) et en UHD avec Dolby Atmos disponible.

Vous pouvez également regarder le match sur le lecteur téléchargeable Sky Sports Box Office sur PC/Desktop/Mac à , via l'application Sky Sports Box Office Android ou iOS ou en streaming sur votre NOW Smart Stick ou votre NOW box.

Le prix du match revanche Usyk contre Joshua 2 varie en fonction du moment où vous payez. Jusqu'à 00:00 BST la veille du combat - 19 août, les personnes résidant au Royaume-Uni paieront 26,95 £ et celles résidant dans la République d'Irlande paieront 31,95 € pour réserver le combat.

Le jour du combat, le 20 août, il faudra débourser 26,95 £ au Royaume-Uni et 31,95 € en Irlande pour toutes les réservations en "libre-service", c'est-à-dire par télécommande et en ligne, mais si vous réservez par téléphone, vous devrez payer 31,95 £ au Royaume-Uni et 36,95 € en Irlande. Si vous réservez par l'intermédiaire d'un agent, vous devrez également payer des frais de réservation supplémentaires de 2 GBP.

À partir de 00h00 BST le 20 août, le prix reviendra au prix initial de 26,95 £ et 31,95 €.

Vous pouvez réserver dès maintenant pour regarder le combat Usyk vs Joshua sur Sky Box Office.

Écrit par Britta O'Boyle.