(Pocket-lint) - Sky a poussé une mise à jour pour ses téléviseurs Sky Glass qui ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités et la possibilité d'accéder au contenu de Sky Box Office pay-per-view.

Votre Sky Glass recevra la mise à jour over-the-air automatiquement. Elle ajoute les nouvelles fonctionnalités suivantes :

Avec la revanche entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua qui sera diffusée sur Sky Sports Box Office le 20 août, les clients de Sky Glass peuvent désormais acheter le match à la carte et d'autres contenus Box Office à l'avenir.

La recherche vocale fonctionne désormais pour le contenu de YouTube. Netflix et, naturellement, le contenu propre à Sky sont déjà consultables par la voix, maintenant les millions de vidéos sur YouTube peuvent être trouvées en demandant simplement à Sky Glass.

Des commandes telles que "Hello Sky, Pocket-lint on YouTube" ouvriront l'application et afficheront automatiquement les résultats de la recherche, y compris nos propres vidéos et notre chaîne.

Vous pouvez également utiliser le bouton de recherche vocale de la télécommande sans avoir à dire "Hello Sky" si vous le souhaitez.

Vous n'avez plus besoin de saisir votre mot de passe séparément pour les applications BBC iPlayer et BBC Sounds. Une fois que vous vous connectez à l'une, vous êtes automatiquement connecté à l'autre.

Vous pouvez désormais supprimer des émissions de la liste de lecture en un seul clic. Touchez le bouton "+" sur ce que vous ne voulez pas.

Il y a maintenant neuf nouvelles chaînes sur Sky Glass : Colors HD, Colors Rishtey, Colors Gujrati, Bloomberg, NBC News Now, GB News, TalkTV, Zee TV et Zee Cinema. D'autres sont encore à venir.

La nouvelle mise à jour est en cours de déploiement sur les téléviseurs Sky Glass. Vous n'avez rien à faire, la mise à jour se fera automatiquement.

Écrit par Rik Henderson.