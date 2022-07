Sky Glass sera disponible en Irlande à partir du mois d'août

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sky mettra son système de télévision tout-en-un Sky Glass à la disposition des clients irlandais le mois prochain.

Ayant déjà fermement établi la télévision connectée à Internet au Royaume-Uni, elle lancera Sky Glass en Irlande le 25 août 2022.

"Après son lancement extrêmement réussi au Royaume-Uni, nous sommes ravis d'annoncer que l'Irlande sera le deuxième marché à lancer Sky Glass", a déclaré le PDG de Sky Ireland, JD Buckley.

"Le lancement de Sky Glass ici marque une étape importante dans les 25 ans d'histoire de Sky en Irlande".

Sky Mobile a également été lancé récemment dans le pays, donc l'ajout de la télévision propre à la marque sur le marché représente une étape supplémentaire pour accroître sa présence en Eire.

Sky Glass fournit tous les services du radiodiffuseur par le biais d'une connexion Internet plutôt que d'une antenne parabolique. Il s'agit d'une solution de divertissement complète dans un seul appareil, avec un écran 4K HDR et un système sonore Dolby Atmos intégré au cadre. Cela inclut des haut-parleurs ascendants et un caisson de basses.

Les clients peuvent ajouter différents bouquets de télévision à leur abonnement, ainsi que des services de streaming, notamment Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video.

Le téléviseur existe en trois tailles - petite (43 pouces), moyenne (55 pouces) et 65 (65 pouces) - et est disponible en plusieurs couleurs - bleu océan, blanc céramique, vert course, rose crépusculaire ou noir anthracite. Une façade détachable pour l'unité de haut-parleurs avant permet de la personnaliser davantage.

La commande vocale est intégrée à la télécommande et au téléviseur lui-même.

Comme au Royaume-Uni, les clients irlandais peuvent payer un abonnement mensuel pour Sky Glass. Le prix commence à 15 € par mois pour le modèle de 43 pouces.

Écrit par Rik Henderson.