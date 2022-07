Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - De nombreux députés et ministres conservateurs (actuels et anciens) ont jeté leur dévolu sur la course au poste de chef du Parti conservateur et, par conséquent, de Premier ministre du Royaume-Uni.

Le processus visant à remplacer Boris Johnson en tant que leader et Premier ministre a commencé et pourrait durer jusqu'à début octobre. Il y aura probablement plusieurs tours de scrutin pour départager les candidats, puis les deux derniers s'affronteront et tous les membres du parti conservateur voteront pour le choix final.

Entre-temps, nous nous attendons à beaucoup de discussions et de débats, Sky ayant annoncé qu'elle donnerait le coup d'envoi des procédures avec un débat télévisé en direct.

Voici comment le regarder et qui y participera.

Le premier débat télévisé en direct en vue de désigner le prochain chef du parti conservateur aura lieu dans la soirée du lundi 18 juillet 2022.

Le débat sur le leadership du Parti conservateur aura lieu dans les studios de Sky News à l'ouest de Londres et sera donc diffusé sur Sky News. Il sera animé par Kate Burley et les questions seront posées par un public virtuel en studio.

Vous pourrez le regarder sur Sky News via Sky Q, Sky Glass, Virgin Media, BT TV, et partout où vous pouvez recevoir la chaîne Freeview en clair. Donc, en gros, sur n'importe quel téléviseur.

Vous pouvez aussi le regarder en streaming via les applications Sky Go ou Sky News sur les appareils mobiles et les téléviseurs intelligents, ou en direct en ligne via le site web de Sky News.

Voici la liste actuelle des candidats dans la course à la direction du Parti conservateur et au poste de Premier ministre du Royaume-Uni.

Kemi Badenoch - Ancien ministre d'État pour le gouvernement local, la foi et les communautés - député de Saffron Walden.

- Ancien ministre d'État pour le gouvernement local, la foi et les communautés - député de Saffron Walden. Suella Braverman - Procureur général - Députée de Fareham

- Procureur général - Députée de Fareham Jeremy Hunt - député de South West Surrey

- député de South West Surrey Sajid Javid - Ancien secrétaire à la santé - député de Bromsgrove

- Ancien secrétaire à la santé - député de Bromsgrove Penny Mordaunt - Ministre d'État - député de Portsmouth North

- Ministre d'État - député de Portsmouth North Grant Schapps - Secrétaire aux transports - député de Welwyn Hatfield

- Secrétaire aux transports - député de Welwyn Hatfield Rishi Sunak - Ancien Chancelier de l'Échiquier - Député de Richmond (Yorks)

- Ancien Chancelier de l'Échiquier - Député de Richmond (Yorks) Liz Truss - Ministre des affaires étrangères - Députée de South West Norfolk

- Ministre des affaires étrangères - Députée de South West Norfolk Tom Tugendhat - Député de Tonbridge et Malling

- Député de Tonbridge et Malling Nadhim Zahawi - Chancelier de l'Échiquier - Député de Stratford-on-Avon

Pour être éligible au poste de chef de parti et, par conséquent, de Premier ministre, chaque candidat doit avoir le soutien officiel d'au moins huit députés en exercice.

Le concours demande à tous les députés du parti de voter pour leur candidat préféré au scrutin de ballottage et toute personne ayant obtenu moins de 18 voix sera éliminée.

Un deuxième tour de scrutin éliminera ensuite toute personne ayant reçu moins de 36 voix. Ce processus se poursuivra jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux candidats,

Lorsqu'il ne reste plus que deux candidats, le vote est ouvert à tous les membres du Parti conservateur. Cela se fait par le biais d'un vote par correspondance et il y aura un gagnant.

