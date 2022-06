Saison 4 de Succession : ce que nous savons pour l'instant.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Succession est de retour. La production de la saison 4 a commencé et nous allons enfin découvrir ce que les enfants Roy vont faire maintenant qu'ils ont été évincés des actions de Waystar RoyCo après avoir tenté leur propre coup.

Mais quand sera-t-elle diffusée et que pouvons-nous attendre d'autre de la dernière saison de l'une des séries les plus populaires du moment ?

Voici ce que nous savons à ce jour sur la saison 4 de Succession.

Succession a été renouvelée pour une quatrième saison à la fin de l'année dernière, mais étant donné que la production n'a commencé qu'en juin 2022 - comme l'a confirmé le compte Twitter officiel de la série - nous ne verrons pas la quatrième saison de Succession avant fin 2022 au moins.

La production de la saison 4 de Succession a commencé. pic.twitter.com/9sQAncXra0- Succession (@succession) 27 juin 2022

Il faut savoir que la troisième saison a été diffusée en octobre 2021, après une absence de deux ans due à la pandémie.

Par conséquent, si nous devions faire une supposition, nous pensons qu'elle fera partie de la programmation d'automne de HBO cette année, et qu'elle pourrait à nouveau être diffusée en octobre.

Succession est une série originale de HBO et est diffusée sur HBO Max aux États-Unis. Un abonnement à HBO Max coûte 14,99 dollars par mois sans publicité (ou 9,99 dollars par mois avec publicité).

squirrel_widget_4152470

Comme HBO Max n'est pas disponible en dehors des États-Unis, des accords ont été conclus avec des diffuseurs locaux. Par exemple, Succession est diffusée sur Sky au Royaume-Uni, comme d'autres contenus exclusifs à HBO.

Vous aurez besoin d'un abonnement sur Sky Q, Sky Glass, BT TV ou Virgin Media qui couvre l'accès à Sky Atlantic pour regarder la série. Vous pouvez également payer un abonnement à Now Entertainment pour diffuser le programme sur plusieurs appareils.

Quel est le meilleur appareil de streaming pour votre télévision ? Notre meilleure recommandation est l'Amazon Fire TV Stick 4K Max. Le Google Chromecast avec Google TV, le Roku Express 4K, l'Apple TV 4K et l'Amazon Fire TV Stick sont également excellents.

Il a été confirmé qu'il y aura 10 épisodes dans Succession saison 4 - comme pour les saisons 1 et 2.

La saison 3 est la seule à différer, ayant été tronquée à neuf épisodes en raison du tournage sous les directives de la pandémie.

HBO a publié un bref synopsis officiel de la saison 4 de Succession : "La vente du conglomérat médiatique Waystar Royco au visionnaire technologique Lukas Matsson se rapproche de plus en plus".

"La perspective de cette vente sismique provoque une angoisse existentielle et une division familiale chez les Roy, qui anticipent ce à quoi leur vie ressemblera une fois l'accord conclu. Une lutte de pouvoir s'engage alors que la famille évalue un avenir où son poids culturel et politique est sévèrement réduit."

Il existe plusieurs façons de rattraper les trois premières saisons de Succession.

Les saisons 1, 2 et 3 sont disponibles à la demande pour les abonnés de HBO Max aux États-Unis et pour les abonnés de Sky et Now au Royaume-Uni.

Les trois saisons peuvent également être achetées en ligne via de nombreux services de vidéo numérique, notamment Prime Video, Apple TV et Google Play TV & Movies. Vous pouvez acheter des épisodes individuels ou des saisons entières.

Par ailleurs, si vous préférez posséder un disque physique, la saison 1 de Succession est disponible sur Blu-ray. En revanche, les saisons 2 et 3 ne sont jamais sorties sur disque BD, bien que vous puissiez obtenir les trois dans un seul pack DVD.

squirrel_widget_12853425

Il est trop tôt pour dire si une cinquième saison de Succession est prévue. Cela n'a pas été confirmé au moment de la rédaction de cet article.

Écrit par Rik Henderson.