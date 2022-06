Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La série médicale Grey's Anatomy n'a jamais cessé d'exister, bien après le départ de certains de ses meilleurs personnages. Beaucoup de choses se sont passées depuis l'époque de McDreamy et McSteamy, et même si la plupart des membres de la distribution originale ont disparu - à part quelques brefs retours dans la saison 17 - la série a réussi à nous tenir en haleine pendant près de deux décennies.

Il y a eu quelques doutes sur son avenir, mais avec la saison 19 confirmée, la série continue. Voici tout ce que nous savons sur la saison 19 de Grey's Anatomy, y compris quand elle sera diffusée et comment la regarder quand elle le sera. Vous trouverez également où regarder les saisons précédentes de Grey's Anatomy (les 18).

Il a été confirmé que la saison 19 de Grey's Anatomy sera diffusée aux États-Unis le 6 octobre 2022.

Nouvelle notification :#GreysAnatomy sera de retour le 6 octobre sur ABC ! pic.twitter.com/bo0cLBnte3- Grey's Anatomy (@GreysABC) 16 juin 2022

En ce qui concerne le Royaume-Uni, nous devons normalement attendre un peu après la date américaine avant qu'elle n'arrive. La saison 18 a débarqué aux États-Unis le 30 septembre 2021, avant d'arriver au Royaume-Uni près de six semaines plus tard, le 10 novembre 2021.

Si la saison 19 suit un schéma similaire, elle pourrait arriver au Royaume-Uni vers la mi-novembre, mais rien n'est encore confirmé.

Pour les Américains, la saison 19 de Grey's Anatomy sera disponible sur ABC dès son arrivée. Elle sera probablement diffusée sur Hulu, comme la saison 18.

Au Royaume-Uni, la saison 19 de Grey's Anatomy sera probablement diffusée sur Sky Witness. Vous pourrez donc la regarder avec un abonnement Sky ou Now. Rien n'est encore confirmé du côté britannique cependant.

On ne sait pas encore combien d'épisodes la saison 19 de Grey's Anatomy proposera.

La saison 18 comptait 20 épisodes, ce qui a permis à la série d'atteindre la barre des 400 épisodes également. La plupart des saisons, à l'exception de la saison 17, de la saison 4 et de la saison 1, ont comporté plus de 20 épisodes. On peut donc s'attendre à ce que la saison 19 en contienne environ 20 également, bien que rien ne soit encore confirmé.

Quel est le meilleur appareil de streaming pour votre télévision ? Notre meilleure recommandation est l'Amazon Fire TV Stick 4K Max. Le Google Chromecast avec Google TV, le Roku Express 4K, l'Apple TV 4K et l'Amazon Fire TV Stick sont également excellents.

*ATTENTION : SPOILERS POUR LA SAISON 18*

La saison 18 de Grey's Anatomy a laissé plusieurs questions sans réponse, il y a donc beaucoup de terrain à couvrir pour la saison 19.

Tout d'abord, après la suppression du programme de résidence à l'hôpital Grey Sloan, Miranda Bailey a démissionné et Richard Webber a pris congé pour partir en vacances avec sa femme Catherine. Meredith a donc choisi de remplacer Bailey en tant que chef de la chirurgie et la saison 19 la verra dans son nouveau rôle.

Ce nouveau rôle a mis en péril sa relation avec le Dr Nick Marsh, après qu'elle lui ait demandé de retourner au Minnesota sans elle. Bien qu'elle l'ait poursuivi, elle est arrivée trop tard, Marsh étant apparemment déjà parti. Mais ce n'est pas fini pour eux ?

Il y a aussi des questions sans réponse sur le Dr Hunt et le Dr Altman qui sont en fuite avec leurs enfants après que Hunt ait été dénoncé à Bailey pour son programme de suicide assisté. Tous deux étant des personnages principaux, reviendront-ils ?

La saison 19 pourrait également se concentrer sur d'autres sujets, comme la relation d'Amelia avec le Dr Kai Bartley et l'amitié entre Link et Jo.

Quelques acteurs réguliers ont déjà été confirmés pour la saison 19 de Grey's Anatomy, notamment Ellen Pompeo dans le rôle du Dr Meredith Grey, James Pickens Jr. dans celui du Dr Richard Webber et Chandra Wilson dans celui du Dr Miranda Bailey.

Nous nous attendons également à ce que les personnes suivantes fassent leur retour pour la saison 19 :

Kelly McCreary (Dr Maggie Pierce)

Caterina Scorsone (Dr Amelia Shepherd)

Camilla Luddington : Dr Jo Wilson

Jake Borelli : Dr Levi Schmitt

Chris Carmack : Link (Dr Atticus Lincoln)

Anthony Hill : Dr Winston Ndugu

Quelques personnages pourraient faire des apparitions, comme Jesse Williams dans le rôle du Dr Jackson Avery et Sarah Drew dans celui du Dr April Kepner, qui se sont retrouvés en couple dans le final de la saison 18.

Il y a aussi quelques personnages dont les apparitions sont en suspens, comme Scott Speedman dans le rôle du Dr Nick Marsh, Kim Raver dans le rôle du Dr Teddy Altman et Kevin McKidd dans le rôle du Dr Owen Hunt.

La saison 18 de Grey's Anatomy s'est terminée le 26 mai 2022 aux États-Unis. Vous pouvez cependant regarder les 20 épisodes en streaming sur Hulu, ainsi que sur le site d'ABC.

Pour les Britanniques, la saison 18 de Grey's Anatomy est disponible sur Disney+. Vous pouvez lire tout ce qui concerne la saison 18 de Grey's Anatomy dans notre dossier séparé.

Il y a 400 épisodes de Grey's Anatomy à rattraper avant la saison 19, qui est en fait le paradis du binge watching. Les premières saisons sont également excellentes. Nous les aimons tellement que nous les avons même toutes re-visionnées.

Les saisons 1 à 18 de Grey's Anatomy sont toutes disponibles sur Disney+ au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, vous pouvez regarder les saisons 1 à 16 sur Netflix. Les saisons 17 et 18 sont disponibles sur Hulu ou sur le site Web d'ABC.

Écrit par Britta O'Boyle.