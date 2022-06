Comment configurer Paramount+ sur Sky Q et Sky Glass ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Paramount+ a été lancé au Royaume-Uni. Ce nouveau service de streaming est le foyer de Star Trek, de la série télévisée Halo et de bien d'autres émissions et films. Il est également gratuit pour de nombreux clients de Sky Q et Sky Glass.

Normalement à 6,99 £ par mois, le service est gratuit pour les abonnés de Sky Cinema. De plus, une fois que vous avez activé un compte Paramount+ par le biais de Sky, vous pouvez utiliser n'importe quelle application mobile, Web ou TV.

Si vous n'êtes pas abonné à Sky Cinema, vous pouvez quand même regarder le contenu Paramount+ via l'application sur votre appareil Sky.

Voici comment la configurer.

Paramount+ est désormais disponible sur Sky Q et Sky Glass. Pour la configurer, vous pouvez soit trouver l'application dans la section Apps du homescree, soit utiliser la voix en disant "Paramount Plus" à votre télécommande vocale ou, sur Sky Glass, au microphone du téléviseur (en disant d'abord "Hello Sky").

Une fois ouverte, l'application propose deux options :"Get Paramount+" et"Sign in with Paramount+".

Si vous êtes un abonné de Sky Cinema, cliquez sur"Get Paramount+". Si vous souhaitez simplement vous abonner à Paramount+ séparément, rendez-vous sur paramountplus.com, créez un compte, revenez et cliquez sur l'autre option pour entrer vos informations de connexion.

Les utilisateurs de Sky qui cliquent sur"Get Paramount+" verront apparaître un écran contenant un code QR à scanner avec une tablette ou un téléphone. Il y a aussi une adresse web si vous préférez utiliser un PC. Vous serez alors dirigé vers une page Sky.com où vous pourrez activer Paramount+ à l'aide de votre identifiant Sky.

Une fois cette opération effectuée, vous serez dirigé vers Paramount+ pour créer votre compte gratuit.

Retournez sur votre appareil Sky, ouvrez à nouveau l'application Paramount+ et cliquez cette fois sur"Sign in with Paramount+".

Saisissez les informations que vous venez de créer et c'est parti. Vous pouvez également créer des profils pour toute la famille, y compris des profils verrouillés par âge pour les enfants.

Malheureusement, vous ne pouvez pas lier un compte Paramount+ à votre abonnement Now, même si vous avez un abonnement Cinema.

Cependant, grâce à un accord entre Sky et Paramount, vous trouverez un grand nombre de nouveaux films appartenant à Paramount disponibles en streaming.

Écrit par Rik Henderson.