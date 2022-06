Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La chaîne Syfy est rebaptisée Sky Sci-Fi au Royaume-Uni, alors que le radiodiffuseur remanie également sa gamme de contenus.

À partir du 26 juillet 2022, la chaîne détenue par la société mère de Sky, Comcast (via NBCUniversal), sera ajoutée à la gamme de chaînes propres à Sky.

Parmi les nouvelles émissions diffusées sur Sky Sci-Fi au cours de la semaine et du mois de lancement, citons la première britannique de SurrealEstate, une série paranormale avec Tim Rozon et Sarah Levy de Schitt's Creek, ainsi que la série télévisée Day of the Dead, basée sur la franchise de films d'horreur de George A Romero.

La programmation classique sera également disponible sur la nouvelle chaîne, avec Star Trek, Stargate et Quantum Leap parmi les nombreuses émissions de renom qui seront disponibles. Les mini-séries It et Salem's Lot de Stephen King ont également été acquises, ainsi que des films comme Bullet Train Down, Thor : God of Thunder et Dracula de Bram Stoker.

De nombreuses séries seront également disponibles sous forme de coffrets à la demande.

"Des aventures spatiales à la fantaisie futuriste, Sky Sci-Fi rejoindra les nombreuses marques de genre lancées l'année dernière et offrira aux téléspectateurs un nouvel univers à explorer", a déclaré Zai Bennett, directeur général du contenu de Sky UK et Ireland.

"Le changement de marque permettra aux gens de trouver plus facilement exactement ce qu'ils veulent, avec les favoris des fans, une multitude de contenus à la demande, ainsi qu'une rafale de nouvelles émissions passionnantes pour les fanatiques de science-fiction."

La chaîne Sky Sci-Fi sera disponible sur Sky Q et Sky Glass à la position 152 du guide électronique des programmes. Elle sera également disponible sur le service Now, propriété de Sky, et sur Virgin Media (au canal 138).

Écrit par Rik Henderson.