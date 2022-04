Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Sky a lancé son téléviseur tout-en-un Sky Glass, elle a également dévoilé le Sky Stream puck, un petit boîtier décodeur qui permet aux clients de Sky Glass de regarder des émissions dans plusieurs salles.

Le puck peut être branché sur un téléviseur situé ailleurs dans la maison, offrant l'interface complète de Sky Glass et les propriétés de streaming sur le poste supplémentaire.

Cependant, jusqu'à présent, il n'a été disponible que pour les clients de Sky Glass - nécessitant le système de télévision dédié pour fonctionner. Cela va bientôt changer.

Sky a annoncé que le Sky Stream puck sera également disponible en tant que dispositif autonome, pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir le service Sky Q alimenté par satellite, mais qui veulent quand même une expérience Sky TV complète sur leurs téléviseurs existants.

Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

4K HDR

Dolby Atmos

Sky TV, Netflix, Disney+, Apple TV+

BBC iPlayer, ITV Hub (qui deviendra bientôt ITVX), All 4, My5

Le Sky Stream puck est un boîtier relativement petit, connecté à Internet, que vous branchez sur votre téléviseur via HDMI et qui peut actuellement être utilisé comme une extension de Sky Glass - le téléviseur vendu par Sky lui-même.

Il peut se connecter à votre routeur via un réseau câblé ou Wi-Fi et diffuser des vidéos HDR jusqu'à 4K et du son Dolby Atmos.

Jusqu'à six pucks Sky Stream peuvent être utilisés dans un même foyer, avec un maximum de trois téléviseurs Sky Glass. Un palet est livré avec sa propre télécommande vocale et l'interface utilisateur est identique à celle de Sky Glass.

Cela signifie que vous pouvez regarder la télévision en direct et à la demande de Sky et de nombreux partenaires, dont Netflix, Apple TV+ et Disney+. Le contenu des services de streaming partenaires sera intégré à la programmation de Sky sur l'écran d'accueil et dans les menus.

Actuellement, Sky facture 50 £ pour chaque rondelle Sky Stream que vous ajoutez à votre installation.

On ne sait pas encore combien il facturera le palet en tant que produit autonome, ni le prix du plan pour le contenu en direct et à la demande lorsque le palet Sky Stream est utilisé seul.

Taille : 108 x 18 x 108mm

Le Sky Stream puck est un dispositif assez simple conçu pour être facilement mis en place par l'utilisateur, plutôt que de nécessiter une installation complète.

Voici ses sorties :

1 x HDMI 2.1

Port Ethernet

Wi-Fi

Port 230V AC

Comme expliqué ci-dessus, le Sky Stream puck a la même interface utilisateur que Sky Glass. Cela signifie qu'il diffère de Sky Q en ce qu'il s'ouvre sur un écran d'accueil plutôt que sur la télévision en direct. Sky Q, par exemple, s'ouvre sur l'écran d'accueil mais avec une boîte de télévision en direct dans le coin supérieur gauche - vous n'avez pas cela sur le palet Sky Stream.

Il diffère également de Sky Q car il ne peut pas enregistrer de programmes. Au lieu de cela, vous disposez d'une barre de liste de lecture sur l'écran d'accueil sur laquelle vous pouvez épingler les émissions et les films actuels ou futurs en appuyant sur le bouton Liste de lecture de la télécommande.

Vous pouvez ensuite regarder la version de rattrapage ou à la demande de cette émission lorsqu'elle est disponible en cliquant dessus.

La commande vocale et la recherche sont également disponibles sur le palet Sky Stream. Vous aurez besoin de la télécommande pour cela, car elle ne dispose pas du microphone intégré que vous obtenez avec Sky Glass.

Comme le Sky Stream puck a besoin d'une connexion Internet pour fonctionner, vous devez disposer d'une connexion haut débit d'au moins 10 Mbps.

Pour la meilleure connexion - pour regarder des films 4K HDR ou du sport, par exemple - il est suggéré que vous ayez besoin d'un minimum de 30Mb/s de haut débit.

Le Sky Stream puck est disponible dès maintenant pour les clients existants et les nouveaux clients de Sky Glass.

Il sera commercialisé en tant que produit autonome "plus tard dans l'année".

Écrit par Rik Henderson.