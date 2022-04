Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky va proposer son dispositif de streaming Sky Stream puck en tant que produit autonome pour ceux qui préfèrent recevoir Sky TV via une connexion Internet plutôt que par satellite.

Cela signifie que les clients qui ne veulent pas changer leur téléviseur et/ou leur système audio pour Sky Glass, mais qui veulent quand même bénéficier de l'expérience de la télévision à la demande et en direct, peuvent opter pour le palet à la place.

Les clients équipés de Sky Glass pourront continuer à utiliser les pucks Sky Stream dans toute la maison pour une expérience multiroom, mais ils fonctionneront également indépendamment de la télévision.

Le Sky Stream puck est compatible 4K HDR et supporte Dolby Atmos. Il utilise la même interface utilisateur que Sky Glass, plutôt que celle de Sky Q, et diffuse tous les contenus, y compris la télévision en direct.

Il ne peut pas enregistrer d'émissions, mais vous pouvez affecter des programmes à sa fonction de liste de lecture. Cela vous permet d'accéder aux versions de rattrapage et à la demande de films et de séries en appuyant simplement sur un bouton.

L'expérience du palet inclut Sky TV et tous les principaux services de streaming, tels que BBC iPlayer, ITV Hub (bientôt ITVX), Netflix, Disney+ et Apple TV+. Le contenu de ces services fonctionne également avec la commande vocale via la télécommande incluse.

La rondelle Sky Stream sera disponible en tant que produit autonome à partir de "plus tard cette année".

La caméra intelligente 4K pour Sky Glass, qui débloquera toute une série de nouvelles fonctionnalités destinées aux familles, sera également disponible plus tard en 2022.

Écrit par Rik Henderson.