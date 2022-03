Date de sortie de We Own This City et comment regarder

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous vous souvenez de la série phénoménale qu'était The Wire ? Cela fait peut-être 20 ans (oui, vraiment) que le premier épisode de The Wire est arrivé, mais il est toujours considéré par beaucoup comme l'une des meilleures émissions de télévision et maintenant ses scénaristes sont de retour avec une mini-série intitulée "We Own This City".

Basé sur le livre de non-fiction du même nom du journaliste de Baltimore Sun Justin Fenton, We Own This City a été décrit comme le plus proche que nous obtiendrons d'une suite de The Wire. Voici tout ce que vous devez savoir, y compris comment le regarder, quand il est sorti et nous avons même ajouté comment regarder The Wire en bas également.

25 avril 2022, aux États-Unis

We Own This City sortira aux États-Unis le 25 avril 2022 sur HBO Max , il n'y a donc plus trop longtemps à attendre pour ceux aux États-Unis.

Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie pour le Royaume-Uni, bien que Sky et HBO aient un partenariat qui se poursuivra jusqu'en 2024.

Cet accord donne à Sky le droit de diffuser des émissions HBO en première diffusion et en cours au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens, il est donc probable que We Own This City soit diffusé sur Sky. On ne sait pas encore si ce sera en même temps que les États-Unis - ce qui a été le cas avec certaines émissions comme Game of Thrones - ou si ce sera une date ultérieure.

Pour ceux aux États-Unis, vous pourrez regarder We Own This City sur la plateforme de streaming HBO Max, qui coûte 9,99 $ par mois . Il sera disponible pour regarder à partir du 25 avril 2022.

Pour ceux du Royaume-Uni, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, il n'y a pas actuellement de date de sortie fixe, bien qu'il soit prévu que We Own This City arrive sur Sky avant n'importe où ailleurs sur la base de l'accord Sky et HBO. Si tel est le cas, vous aurez besoin d' un abonnement Sky pour le regarder , ou d'un abonnement NOW Entertainment .

We Own This City est une série limitée originale de HBO qui se composera de six parties. On ne sait pas actuellement combien de temps dureront les épisodes.

Oui, HBO a publié un teaser de We Own This City, que vous pouvez regarder ci-dessous.

We Own This City est basé sur le livre du même nom du Baltimore Sun Reporter Justin Fenton. Il voit les créateurs de The Wire, David Simon et George Pelecanos, de retour à Baltimore en 2015, racontant l'histoire de la corruption au sein du service de police de la ville, avec l'homme (le sergent Wayne Jenkins) chargé de résoudre la crise de la drogue et de la criminalité dans la ville, choisissant de faire cela fonctionne en faveur de lui et de son unité à la place.

Le synopsis officiel de l'émission indique que We Own This City couvrira "la corruption et l'effondrement moral qui ont frappé une ville américaine dans laquelle les politiques d'interdiction des drogues et d'arrestations massives ont été défendues au détriment du travail réel de la police".

La bande-annonce, quant à elle, montre un raid anti-drogue mené par le Sgt. Wayne Jenkins (Jon Bernthal) qui est à la tête "d'une unité en civil qui est devenue complètement voyou et a commencé à chasser et à voler les citoyens et les trafiquants de drogue", ce que vous voyez se produire. On ne va pas se mentir, on est ravis.

Il y a un certain nombre de acteurs de The Wire dans We Own This City. Voici cependant la liste des acteurs:

sergent. Wayne Jenkins - Jon Bernthal

Sean M Suiter - Jamie Hector

Nicole Steele - Wunmi Mosaku

Kevin Davis - Delaney Williams

Brian Grabler - Traiter Williams

Daniel Hersl - Josh Charles

James Otis - Rue Thaddeus

Jaquan Dixon - Jermaine Crawford

Tariq Touré - Nathan Corbett

Gordon Hawk - Plateau Chaney

Brian Hairston - Chris Clanton

Momudo "G Money" Gondo - McKinley Belcher III

David McDougal - David Corenswet

Erika Jensen - Dagmara Dominczyk

Léo Wise - Lucas Van Engen

Ahmed Jackson - Ian Duff

John Sieracki - Don Harvey

Jemell Rayam - Darrell Britt-Gibson

Stephen Brady - Domenick Lombardozzi

Scott Kilpatrick - Larry Mitchell

Maurice Ward - Rob Brown

Andrea Smith - Gabrielle Carteris

Bien que We Own This City et The Wire ne soient en aucun cas liés en termes de scénario, ils partagent le même créateur et présentent également quelques similitudes avec les acteurs, comme nous l'avons mentionné ci-dessus.

Vous n'aurez pas besoin d'avoir regardé The Wire pour comprendre l'histoire de We Own This City, mais The Wire est génial, donc si vous ne l'avez pas vu, cela vaut bien une montre, et si vous l'avez fait, alors il n'y a pas de mal à regarder encore non ?

Aux États-Unis, toutes les saisons de The Wire sont disponibles pour regarder via HBO Max.

Au Royaume-Uni, vous pouvez regarder toutes les saisons de The Wire via Sky On Demand et NOW, si vous avez les abonnements appropriés.

Écrit par Britta O'Boyle.