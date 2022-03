Peacemaker saison 1 : Comment regarder le spin-off de Suicide Squad

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sans James Gunn, The Suicide Squad n'aurait peut-être jamais été réalisé - le premier film, avec Will Smith, était franchement une charge de vieux trucs. Cependant, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie a transformé la suite en une comédie superbement sombre avec un casting stellaire et beaucoup de vrais rires de ventre, revigorant la franchise dans le processus.

Maintenant, il nous a apporté une série télévisée dérivée, Peacemaker, mettant en vedette les aventures continues du personnage éponyme joué par John Cena. Gunn a lui-même écrit et réalisé la saison 1 et bien qu'elle ait déjà été projetée aux États-Unis, vous pourrez également la rattraper bientôt au Royaume-Uni.

Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet, y compris où le regarder et plus encore.

Peacemaker a été créé aux États-Unis sur HBO Max en janvier 2022, avec la projection du dernier épisode le 17 février.

Sky a depuis annoncé qu'il apporterait également la série au Royaume-Uni, pour que les clients Sky et Now puissent la regarder sur la chaîne Sky Max ou via à la demande.

Tous les épisodes seront disponibles à partir du 22 mars 2022. Désormais, les clients auront besoin d'un abonnement Entertainment.

Comme mentionné ci-dessus, les téléspectateurs américains peuvent regarder la saison 1 de Peacemaker sur HBO Max .

Au Royaume-Uni, il sera disponible sur Sky Max, afin que les téléspectateurs ayant accès à cette chaîne et aux services à la demande de Sky puissent le voir. Cela inclut les clients Sky Q , Sky Glass , Now et Virgin TV (avec le pack Mix TV ou supérieur).

Il y a huit épisodes de la saison 1 de Peacemaker, chacun d'une durée comprise entre 38 et 47 minutes.

Attention : Spoilers à venir !

Si vous n'avez pas encore vu The Suicide Squad, nous vous suggérons d'aller d'abord le regarder, puis de revenir ici.

Peacemaker reprend le film ou, du moins, le clip de l'oeuf de Pâques au générique de fin. La star de la WWE, John Cena, revient pour jouer le rôle principal éponyme et le premier épisode se déroule peu de temps après qu'il se soit remis des blessures apparemment mortelles subies aux mains de Bloodsport.

Il raconte en partie l'histoire d'origine de Peacemaker tout en envoyant l'anti-héros vaniteux en mission pour éliminer une nouvelle menace mondiale.

Vous devez absolument regarder The Suicide Squad avant de vous attaquer à Peacemaker. La série fait directement suite au film.

Vous devriez probablement aussi regarder le premier film de Suicide Squad. Peacemaker n'est pas dedans, mais il y a des éléments de fond qui pourraient être importants. Ce n'est pas aussi bon, malheureusement.

Il y a surement...

HBO a commandé une deuxième saison de Peacemaker, que James Gunn lui-même reviendra probablement diriger : "[c'est[ l'un des vrais moments forts de ma vie, à la fois professionnellement et autrement", a-t-il déclaré.

Écrit par Rik Henderson.