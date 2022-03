Comment regarder Duel : Hamilton vs Verstappen

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La saison 2021 de Formule 1 a certainement eu son drame et même après la fin de la saison, le drame a continué. Un dernier tour controversé qui a vu Lewis Hamilton de Mercedes perdre un 8e titre mondial record contre Max Verstappen de Red Bull a fait parler de lui pendant des mois depuis que cela s'est produit.

La saison 4 de Drive to Survive de Netflix doit sortir le 11 mars et couvrira sans aucun doute certains des événements, bien que Max Verstappen ait refusé de participer à la série cette fois-ci, suggérant qu'il y aura des questions sans réponse.

Ne vous inquiétez pas, un autre documentaire promet également de raconter l'histoire de l'une des saisons de F1 les plus remarquables de l'histoire. C'est tout ce que vous devez savoir sur Duel: Hamilton vs Verstappen, y compris comment le regarder, quand il sort et ce qu'il promet de révéler.

Duel: Hamilton vs Verstappen est un documentaire en deux parties, dont le premier épisode sera diffusé sur Sky Sports Main Event le dimanche 6 mars 2022 à 19h00 GMT. Il sera disponible sur demande par la suite.

Le deuxième épisode du documentaire sera diffusé le 13 mars 2022 à 19h00 GMT.

Duel : Hamilton vs Verstappen est une production Sky Original. Il est disponible pour regarder sur la chaîne Sky Sports Main Event comme mentionné ci-dessus, qui nécessite un forfait d'abonnement Sky Sports au Royaume-Uni.

Les clients de Sky Sports le trouveront sur le canal 401. Si vous n'avez pas de forfait Sky Sports, vous ne pourrez pas regarder le documentaire, sauf si vous achetez un laissez-passer Sky Sports via MAINTENANT.

N'oubliez pas que la saison 4 de Drive to Survive arrive sur Netflix le 11 mars et bien qu'elle soit différente du documentaire Sky, elle racontera probablement une partie de l'histoire si un forfait Sky Sports n'est pas disponible pour vous.

Le documentaire Sky's Duel: Hamilton vs Verstappen promet d'offrir un récit de première main de la rivalité entre Hamilton et Verstappen de la part de ceux qui l'ont vécue de première main.

La série en deux parties décrira les événements de la saison 2021 de F1 qui a vu Verstappen propulser Hamilton au titre mondial, avec des interviews exclusives de Verstappen lui-même, ainsi que de l'équipe Sky Sports Formula 1 qui a été témoin du déroulement des événements.

Il y a des interviews des directeurs d'équipe de Red Bull et Mercedes, Christian Horner et Toto Wolff respectivement, ainsi que des analyses d'anciens champions du monde de Formule 1, des journalistes de F1 et des experts de Sky Sports.

Il y a en effet - c'est deux bonnes minutes et ça a l'air très excitant. Vous pouvez le regarder ici .

Écrit par Britta O'Boyle.