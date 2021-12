Apple TV+ désormais disponible sur Sky Q et Sky Glass

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme annoncé plus tôt cette année, Apple TV+ arrive sur les box Sky Q et la Sky Glass TV aujourdhui, mardi 14 décembre 2021.

Intégrés à l expérience Sky TV, les contenus Apple Originals et autres TV+ apparaîtront sur votre page daccueil Sky Q ou Sky Glass , et seront également disponibles via une application dédiée sur le rail des applications. Le rail des meilleurs choix présentera également Apple Originals aux côtés de la propre programmation de Sky et des émissions dautres services de streaming auxquels vous pouvez vous abonner.

Sky intégrera également bientôt le contenu Apple TV + dans sa fonctionnalité de recherche vocale, vous pourrez donc simplement afficher des émissions comme Ted Lasso et The Morning Show en appuyant sur le bouton vocal de votre télécommande ou via la voix intégrée de Sky Glass. reconnaissance.

Les propriétaires de Sky Glass peuvent également lister des émissions et des films Apple TV+.

Sky Go apparaîtra sur les box Apple TV lannée prochaine.

En plus de lapplication et du service dApple, les clients de Sky Glass auront également accès au contenu Peacock à partir de demain, le 15 décembre, ainsi quà Global Player - un service de streaming audio et musical - qui sera également déployé cette semaine.

Apple TV+ est disponible pour 4,99 £ par mois . Les clients seront facturés directement par Apple.