Channel 4 diffusera gratuitement la finale palpitante de F1 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Channel 4 a conclu un accord avec Sky pour diffuser simultanément en direct le Grand Prix dAbou Dhabi ce dimanche.

Cela signifie que la course finale cruciale du calendrier F1 2021 sera disponible gratuitement sur la télévision terrestre au Royaume-Uni.

À égalité de points, Lewis Hamilton et Max Verstappen peuvent remporter le championnat des pilotes. Celui qui finira devant lautre sera sacré champion du monde.

Pour Verstappen, cest lopportunité dêtre Champion pour la première fois, alors que si Hamilton gagne, ce sera un huitième championnat record pour le pilote Mercedes.

"Nous sommes ravis que toute la nation puisse regarder ce qui sannonce comme lune des finales les plus excitantes dune saison de F1 de mémoire dhomme alors que Lewis sefforce de devenir le champion du monde le plus sacré de tous les temps", a déclaré le chef de Channel 4 exécutif, Alex Mahon.

Sky Sports diffusera toujours la course exclusivement en 4K Ultra HD. Ce sera également le seul endroit où vous pourrez suivre en direct les séances dessais et les qualifications les vendredi et samedi 10 et 11 décembre.

Désormais, les clients pourront naturellement aussi regarder toute laction en direct.

La course elle-même sera également présentée par léquipe de diffusion de Sky sur Channel 4, avec léquipe C4 habituelle de Steve Jones, David Coulthard, Mark Webber et Lee McKenzie assurant la préparation de la course avant de remettre les rênes.