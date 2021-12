La mise à jour de Sky Glass améliore les fonctionnalités de liste de lecture et de redémarrage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky a poussé une mise à jour de son Sky Glass TV qui améliore ses fonctionnalités de liste de lecture et de redémarrage.

Contrairement à Sky matériel régulier, communication par satellite de, verre Sky na pas de fonctionnalité denregistrement. Il vous permet plutôt de créer une « Playlist » démissions que vous aimeriez regarder plus tard. Ceux-ci seront diffusés sur Internet plutôt que stockés sur lappareil lui-même.

Ce système a eu ses détracteurs au début du téléviseur, mais a été modifié pour fonctionner de manière plus fluide et intuitive. Par exemple, le rail Playlist sur la page daccueil jouera désormais une émission ou un film immédiatement, plutôt que demmener lutilisateur dans un centre dexposition. De plus, sil est actuellement à la télévision en direct, il redémarrera instantanément sans que vous ayez à passer par des étapes supplémentaires pour le faire démarrer au début.

Le rail comprend également tout ce que vous avez déjà commencé, avec une ligne bleue sous le spectacle indiquant où vous vous êtes arrêté. Cliquer dessus commence immédiatement à partir de ce point. Sky travaille sur une nouvelle mise à jour pour que lutilisateur supprime les émissions et les films de ce rail.

Il y a également des changements dans la façon dont les émissions en direct et à venir sur la liste de lecture. Ajoutez une émission à diffuser et elle napparaîtra pas dans votre rail Play now tant quelle nest pas réellement en direct. Et, ajoutez un spectacle en direct et il apparaîtra instantanément pour que vous commenciez immédiatement.

Les changements de redémarrage incluent un nouveau rail dans le guide TV qui apparaît en haut de chaque catégorie. De cette façon, vous pouvez voir tous les programmes actuellement sur lesquels vous pouvez redémarrer depuis le début.

Le contenu BBC peut également être redémarré en appuyant sur le bouton rouge lorsque vous êtes sur une chaîne BBC et en appuyant sur Redémarrer lorsquil apparaît dans le menu de droite.