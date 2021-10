Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple TV + sera lancé sur Sky Glass et Sky Q plus tard cette année, a révélé une nouvelle annonce de Sky et Apple , complétant la gamme de services de streaming majeurs de la société disponibles sur sa plate-forme au Royaume-Uni.

Cela signifie quApple TV+ sera disponible sur Sky Glass et Sky Q dans les prochains mois, bien que les deux sociétés naient pas encore donné de date exacte.

Dans un mouvement qui plaira également aux clients dApple TV, les clients de Sky au Royaume-Uni pourront également accéder à Sky Go sur les décodeurs dApple à la mi-2022, ce qui leur permettra vraisemblablement dabandonner la Sky Mini Box dans le processus sils le souhaitent. juste une offre à la demande.

Sky Glass est la nouvelle plate-forme de télévision en streaming sans parabole ni boîtier requis. Sky Q est le décodeur haut de gamme de la marque, désormais proposé à tous les nouveaux arrivants sur Sky TV.

Apple TV +, qui continue de développer des fans aux côtés de Netflix et Amazon Prime Video, a récemment bénéficié dun coup de pouce avec des émissions à succès comme Ted Lasso et la deuxième saison du Morning Show commençant par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.

"Avec lajout dApple TV+, nos clients peuvent désormais profiter démissions phénoménales comme The Morning Show, Trying et Ted Lasso, ainsi que nos propres Sky Originals primés, et le meilleur contenu et applications de nos partenaires, le tout sur Sky Glass, le diffuser la télévision depuis Sky, ou Sky Q, notre Sky box leader sur le marché », a déclaré Dana Strong, directeur général du groupe Sky, dans un communiqué à Pocket-lint.

Cette annonce fait partie dun accord plus large entre Comcast Corporation et Apple, qui verra le contenu Apple atteindre les clients sur le réseau mondial de Comcast, permettant également aux clients de Xfinity TV aux États-Unis et de Sky daccéder à leur programmation sur les appareils Apple TV.