(Pocket-lint) - Sky Glass est un service de Sky lancé en octobre 2021. Contrairement au produit phare de lentreprise - Sky Q , qui nécessite une antenne parabolique et un boîtier Sky Q séparé que vous connectez à votre téléviseur séparé, Sky Glass combine lantenne parabolique, le boîtier et le téléviseur en un seul produit.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Sky Glass, y compris ce que cest, ce quil offre, combien il coûte et en quoi il est différent de Sky Q.

Sky Glass est essentiellement un téléviseur qui intègre les services de Sky. Sky lappelle "le téléviseur le plus intelligent" et avec lui, vous pouvez diffuser chaque chaîne, émission et application via Wi-Fi.

Il ny a pas besoin dantenne parabolique, pas besoin dun boîtier séparé et pas besoin dun téléviseur séparé non plus. Au lieu de cela, Sky Glass est conçu comme un ensemble complet.

Le téléviseur est neutre en carbone et présente des bords carrés et une construction en aluminium, avec un support de couleur assortie. Cinq options de couleurs sont disponibles : noir anthracite, bleu océan, vert course, rose sombre, blanc céramique. Tous sont livrés avec une télécommande de couleur coordonnée.

Le téléviseur Sky Glass est disponible en trois tailles : 48 pouces, 55 pouces et 65 pouces.

Il y a un panneau Quantum Dot QLED exécutant le spectacle avec un rétroéclairage à matrice complète zonée, une résolution Ultra HD et une prise en charge de Dolby Vision , ainsi que HDR 10 et HLG. Il y a trois ports HDMI 2.1, avec eARC et CEC pris en charge.

Sky a construit le téléviseur Sky Glass avec Philips TP Vision et a déclaré quil remplacerait régulièrement le téléviseur par le dernier modèle.

En termes daudio, le Sky Glass TV dispose de six haut-parleurs intégrés, offrant un arrangement de 3.1.2 canaux avec trois haut-parleurs orientés vers lextérieur, un subwoofer central et deux haut-parleurs orientés vers le haut. Il prend en charge le Dolby Atmos à 360 degrés .

Les téléviseurs Sky Glass peuvent être achetés séparément, dans le cadre dun accord de financement à 0% via Sky, bien quun forfait dabonnement Sky soit également requis, en plus de ce montant.

Le modèle Sky Glass TV de 43 pouces coûte 649 £ seul - ou à partir de 13 £ par mois pendant 48 mois, le modèle 55 pouces coûte 849 £ seul - ou 17 £ par mois pendant 48 mois, et le modèle 65- le modèle en pouces coûte 1049 £ seul - ou 21 £ par mois pendant 48 mois . Ils sont tous livrés avec une garantie de deux ans et il existe également une option de 24 mois.

En termes de coûts dabonnement complets à Sky Glass, vous envisagez un minimum de 39 £ par mois, ce qui comprend les 13 £ par mois pour le téléviseur et 26 £ par mois pour le forfait Sky Ultimate TV. Ce prix vous donnerait le téléviseur Sky Glass de 43 pouces avec Netflix et Sky Entertainment. Si vous vouliez le modèle 55 pouces par exemple, ce coût mensuel serait de 43 £ par mois, tandis que le modèle 55 pouces serait de 47 £ par mois. Cest pour 48 mois.

Pour 62 £ par mois, vous pouvez obtenir le téléviseur Sky Glass 43 pouces avec Sky Sports, Sky Kids, Sky Entertainment, Netflix et Sky Cinema. Cela passerait à 66 £ par mois pour le modèle 55 pouces et à 70 £ par mois pour le modèle 65 pouces. Encore une fois, cest pour 48 mois.

Pendant ce temps, 70 £ par mois vous donneraient le téléviseur Sky Glass 43 pouces avec Sky Sports, BT Sport, Netflix et Sky Entertainment. Cela passerait à 74 £ par mois pour le modèle 55 pouces et à 78 £ par mois pour le modèle 65 pouces, pendant 48 mois.

Des frais initiaux de 10 £ sappliquent à tous les abonnements Sky Glass, et vous devrez également garder à lesprit que vous aurez besoin du haut débit. La multi-pièce via le Sky Stream Puck est également disponible mais coûte 10 £ supplémentaires par mois.

Le Sky Stream Puck est une boîte séparée qui est disponible avec Sky Glass. Un peu comme la mini box Sky Q, la Sky Stream Puck est une seconde box de streaming, qui permet le multi-room Sky, comme brièvement évoqué plus haut. Jusquà six rondelles peuvent être ajoutées au téléviseur Sky Glass.

Cela signifie que si vous avez un autre téléviseur dans la chambre - ou cinq chambres - par exemple, le Sky Stream Puck vous permettra davoir les services Sky sur ces téléviseurs si vous avez Sky Glass en bas.

Alternativement, vous pouvez opter pour le petit téléviseur Sky Glass dans une chambre et mettre une rondelle en bas dans le salon, permettant les services Sky sans Sky Box sur un téléviseur actuel.

Comme Sky Glass est destiné à être un ensemble complet - boîte, antenne parabolique et téléviseur en un, vous avez besoin de beaucoup moins que ce dont vous avez besoin pour Sky Q.

Cependant, vous avez toujours besoin dune connexion Internet active. Cela na pas besoin dêtre via Sky, mais une vitesse minimale de 11 Mbps est requise pour un Sky Glass et un minimum de 30 Mbps pour plusieurs pièces.

Sky Q nécessite une antenne parabolique, une boîte Sky Q séparée et un téléviseur pour brancher la boîte Sky Q, tandis que Sky Glass a tout dans un seul produit. Le contenu disponible sur les deux plates-formes est le même, bien que les interfaces soient différentes.

Les deux offrent une fonctionnalité multi-pièces via la mini-boîte Sky Q ou Sky Stream Puck, respectivement.

Sky Glass est disponible à partir du 18 octobre au Royaume-Uni.

Oui. Sky a déclaré que le service Sky Glass saméliorera en 2022 avec le lancement dune caméra intelligente 4K qui débloquera une gamme de services pour toute la famille. Sky a déclaré que cela transformerait notre façon de discuter, de jouer à des jeux, de nous entraîner et de partager des divertissements à la maison.