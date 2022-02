Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky Glass est un appareil et un service de Sky qui a été lancé le 18 octobre 2021.

Contrairement au produit phare de la société, Sky Q , qui nécessite une antenne parabolique et un boîtier Sky Q séparé que vous connectez à votre téléviseur, Sky Glass combine tout en un seul téléviseur connecté à Internet.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Sky Glass, y compris ce qu'il est, ce qu'il offre, combien il coûte et en quoi il est différent de Sky Q.

Sky Glass est un téléviseur qui intègre les services de Sky. Sky l'appelle "le téléviseur le plus intelligent" et avec lui, vous pouvez diffuser chaque chaîne, émission et application via Wi-Fi.

Il n'y a pas besoin d'une antenne parabolique, pas besoin d'un boîtier séparé, et pas besoin d'un téléviseur séparé non plus. Au lieu de cela, Sky Glass est conçu comme un package complet, fusionnant vos différentes sources de visualisation telles que la télévision en direct, Netflix, Disney + et d'autres plates-formes de diffusion en continu dans une interface transparente.

Le téléviseur est neutre en carbone et présente des bords carrés et une construction en aluminium, avec un support de couleur assortie. Il dispose également d'un support mural Vesa intégré dans la conception du téléviseur. Cinq options de couleur sont disponibles : noir anthracite, bleu océan, vert course, rose sombre, blanc céramique. Tous sont livrés avec une télécommande de couleur coordonnée.

Le téléviseur Sky Glass est disponible en trois tailles - 43 pouces, 55 pouces et 65 pouces.

Il y a un panneau LED Quantum Dot qui exécute le spectacle avec un rétroéclairage à matrice complète zoné. Il offre une résolution 4K Ultra HD et prend en charge Dolby Vision , ainsi que les formats HDR 10 et HLG HDR. Vous obtenez un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Il y a trois ports HDMI 2.1, avec eARC et CEC pris en charge. Une prise USB C est également incluse pour alimenter les appareils (comme l'accessoire d'appareil photo qui n'est pas encore sorti en 2022), ainsi qu'un port Ethernet et Wi-Fi 6. Il y a aussi un tuner TV numérique DVB-T/T2 pour la sauvegarde. si vous perdez la connexion Internet.

Sky a révélé à Pocket-Lint qu'il fabrique le téléviseur lui-même, mais TPV (la société mère de TP Vision et de la marque Philips TV en Europe) fabrique le panneau LED. TPV fournit de nombreux panneaux aux fabricants de téléviseurs du monde entier, ce n'est donc pas inhabituel.

De plus, Sky a confirmé qu'il mettra régulièrement à jour le matériel TV tous les deux ans, les clients ayant la possibilité de "passer" au dernier modèle. La société promet également de mettre à jour le logiciel avec de nouvelles fonctionnalités chaque année, tout comme Apple et Google le font respectivement avec iOS et Android. Selon le PDG de l'entreprise, il existe déjà une feuille de route des produits jusqu'en 2025.

En termes d'audio, Sky Glass dispose de six haut-parleurs intégrés, offrant une disposition de canaux 3.1.2 avec trois haut-parleurs à déclenchement vers l'extérieur jusqu'à 215 W, un subwoofer central et deux haut-parleurs à déclenchement vers le haut. Il prend en charge Dolby Atmos à 360 degrés .

Il existe également un certain nombre de "modes de visualisation" sur lesquels la société a travaillé avec les propres équipes de production internes de Sky pour optimiser l'image en fonction du contenu.

Sky Glass peut être acheté séparément, sur un accord de financement à 0% via Sky, bien qu'un forfait d'abonnement Sky soit également requis.

Le modèle de téléviseur Sky Glass de 43 pouces coûte 649 £ seul - ou à partir de 13 £ par mois pendant 48 mois. Le modèle 55 pouces coûte 849 £ à lui seul - ou 17 £ par mois pendant 48 mois. Et le modèle 65 pouces coûte 1049 £ seul - ou 21 £ par mois pendant 48 mois . Ils sont tous livrés avec une garantie de deux ans et il existe également une option de 24 mois.

En termes de coûts d'abonnement complets à Sky Glass, vous envisagez un minimum de 39£par mois - qui comprend les 13£par mois pour le téléviseur et 26£par mois pour le forfait Sky Ultimate TV. Ce prix vous donne le téléviseur Sky Glass 43 pouces avec Netflix et Sky Entertainment. Si vous vouliez le modèle 55 pouces, par exemple, ce coût mensuel serait de 43 £ par mois, tandis que le modèle 55 pouces serait de 47 £ par mois. C'est pour 48 mois.

Pour 62 £ par mois, vous pouvez obtenir le téléviseur Sky Glass 43 pouces avec Sky Sports, Sky Kids, Sky Entertainment, Netflix et Sky Cinema. Cela passerait à 66 £ par mois pour le modèle 55 pouces et à 70 £ par mois pour le modèle 65 pouces. Encore une fois, c'est pour 48 mois.

Pendant ce temps, 70 £ par mois vous offrent le téléviseur Sky Glass 43 pouces avec Sky Sports, BT Sport, Netflix et Sky Entertainment. Cela passera à 74 £ par mois pour le modèle 55 pouces et à 78 £ par mois pour le modèle 65 pouces, pendant 48 mois.

Des frais initiaux de 10 £ s'appliquent à tous les abonnements Sky Glass, et vous devrez également garder à l'esprit que vous aurez besoin du haut débit (vous avez besoin d'au moins 11 Mbps).

Le multi-pièces via le Sky Stream Puck (50 £ chacun) est également disponible mais coûte 10 £ supplémentaires par mois.

Le Sky Stream Puck est une boîte séparée qui est disponible aux côtés de Sky Glass. Un peu comme la mini box Sky Q, la Sky Stream Puck est une seconde box de streaming, qui permet le multiroom Sky, comme brièvement évoqué plus haut.

La boîte est légèrement plus petite qu'une Apple TV, mesurant 108 x 18 x 108 mm. Il dispose d'un port HDMI 2.1, d'une connectivité Ethernet et Wi-Fi 6.

Jusqu'à six Sky Stream Pucks peuvent être connectés sans fil au téléviseur Sky Glass et, contrairement aux boîtiers Sky Q Mini, ne sont pas une expérience moindre. Ils offrent la même interface, le streaming 4K, mais vous perdez des fonctionnalités telles que Glance qui est intégrée à Sky Glass.

Cela signifie que si vous avez un autre téléviseur dans la chambre - ou cinq chambres - par exemple, le Sky Stream Puck vous permettra d'avoir les services Sky sur ces téléviseurs si vous avez Sky Glass en bas.

Pour que le service fonctionne efficacement, Sky vous recommande d'avoir une vitesse de connexion minimale de 30 Mbps.

Alternativement, vous pouvez opter pour le petit téléviseur Sky Glass dans une chambre et mettre une rondelle en bas dans le salon, permettant les services Sky sans boîtier Sky sur votre grand téléviseur ou projecteur actuel.

Comme Sky Glass est destiné à être un package complet - box, parabole satellite et TV en un - vous avez besoin de beaucoup moins que ce dont vous avez besoin pour Sky Q.

Cependant, vous avez toujours besoin d'une connexion Internet active. Cela n'a pas besoin d'être via Sky, mais une vitesse minimale de 11 Mbps est requise pour un Sky Glass, et un minimum de 30 Mbps pour plusieurs pièces.

Sky Q nécessite une antenne parabolique, un boîtier Sky Q séparé et un téléviseur pour brancher le boîtier Sky Q, tandis que Sky Glass a tout dans un seul produit. Le contenu disponible sur les deux plates-formes est le même, bien que les interfaces soient différentes.

Les deux offrent une fonctionnalité multi-pièces via la mini-boîte Sky Q ou Sky Stream Puck, respectivement.

Il convient de noter que l'expérience Sky Glass et les "Pucks" qui l'accompagnent dépendent entièrement du haut débit, donc si vous perdez votre connexion Internet, vous perdrez la possibilité de regarder la grande majorité des services Sky (un tuner TV numérique est inclus pour que vous peut au moins continuer à regarder quelque chose).

La fonctionnalité Series Link que les clients de Sky utilisent depuis longtemps est désormais effectivement morte sur Sky Glass. Le nouveau système opte plutôt pour quelque chose appelé Playlists.

Avec Sky Glass, vous ajoutez simplement quelque chose à votre liste de lecture (pensez-y comme une liste de surveillance sur Netflix) qui vous permet d'accéder au contenu, quelle que soit sa provenance - Sky ou l'un de ses partenaires de diffusion en continu.

Avec un contenu qui semble constamment basculer entre les services, ou démarrer sur un service puis être déplacé vers un autre, cela devrait rendre la vie beaucoup plus facile.

Sky n'aime pas l'idée que lorsque votre téléviseur est éteint, c'est un grand rectangle carré dans votre maison. La réponse est un détecteur de mouvement dans le téléviseur qui lui permettra de prendre vie avec des suggestions sur ce qu'il faut regarder.

Pour le moment, il se concentre sur les recommandations de divertissement, mais Sky a promis qu'il présentera des œuvres d'art, la météo, les actualités, le sport et potentiellement d'autres choses à l'avenir.

Sky Glass est disponible depuis le 18 octobre 2021 au Royaume-Uni.

Sky a déclaré que le service Sky Glass s'améliorera en 2022 avec le lancement d'une caméra intelligente 4K qui débloquera une gamme de services pour toute la famille.

Il prétend qu'il transformera la façon dont nous discutons, jouons à des jeux, nous entraînons et partageons des divertissements à la maison. Il est également confirmé qu'il y aura une mise à jour logicielle majeure chaque année et une mise à jour matérielle majeure tous les deux ans.

Sky Go s'inscrit dans la nouvelle expérience Sky Glass, mais il continue de fonctionner avec Sky Q.

Écrit par Britta O'Boyle et Stuart Miles.