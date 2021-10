Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky vient de dévoiler Glass, son téléviseur sans parabole et sans boîte doté des services Sky intégrés. Que diriez-vous de cela pour un package tout-en-un ?

Le fournisseur de streaming et de contenu organise un événement exceptionnel à Londres aujourdhui, jeudi 7 octobre, pour révéler ses plans futurs – mais la page officielle a été mise en ligne avant le début de lévénement. Voici le résumé rapide.

Sky Glass sera disponible en trois tailles - « S », un téléviseur de 43 pouces ; « M », à 55 pouces ; et L, à 65 pouces - pour sadapter à diverses pièces et maisons. Cest un panneau QLED, pas OLED, ce qui signifie que le panneau proviendra de Samsung - mais le téléviseur est en fait fabriqué par TP Vision (cest-à-dire Philips).

Le téléviseur Glass se veut également tout design, car disponible dans une variété de couleurs : noir anthracite, bleu océan, vert Racing, rose sombre, blanc céramique.

Fidèle à sa solution tout-en-un, Glass intègre six haut-parleurs et un woofer, offrant un son Dolby Atmos à 360 degrés - éliminant le besoin dajouter une barre de son et, vraisemblablement, une partie de la raison pour laquelle le téléviseur lui-même est si épais intentionnellement.

Glass représente la première fois que Sky propose une solution sans antenne pour les foyers britanniques - avec des services ici tous diffusés en streaming via une connexion haut débit.

Mais cela ne signifie pas la fin des services de vaisselle traditionnels de lentreprise. Si vous ne voulez pas dune solution de télévision tout-en-un, Sky Q reste une option de décodeur, que vous pouvez associer à nimporte quel téléviseur existant. Ce nest peut-être pas une solution aussi soignée pour votre maison.

En termes de prix, Sky Glass est annoncé comme étant "à partir de 13 £ par mois". Mais cest pour le téléviseur 43 pouces, sous forme de prêt sans intérêt sur 48 mois. Et vous ne pouvez pas avoir Glass sans un forfait Sky Ultimate TV, qui coûte 26 £ supplémentaires par mois.

Nous mettrons à jour ces nouvelles avec plus dinformations directement de lévénement "Something Magic" de Sky lorsque plus dinformations seront confirmées.